Ротенберг обратился к Овечкину на фоне сообщений о завершении карьеры в НХЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что форварду "Вашингтона" Александру Овечкину по силам обновить еще не один рекорд в НХЛ.