15:00 10.03.2026 (обновлено: 15:34 10.03.2026)
Ротенберг обратился к Овечкину на фоне сообщений о завершении карьеры в НХЛ
Ротенберг обратился к Овечкину на фоне сообщений о завершении карьеры в НХЛ

Ротенберг выразил надежду, что Овечкин побьет все бомбардирские рекорды НХЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что форварду "Вашингтона" Александру Овечкину по силам обновить еще не один рекорд в НХЛ.
Овечкину 40 лет, он проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с "Кэпиталз" сезон в НХЛ. Ранее россиянин заявлял, что пока не принял решения о своем будущем в лиге.
"С Сашей общаемся достаточно часто. Даже обсуждали с ним многие тренировочные упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Санкт-Петербурге. Не буду посвящать во все подробности наших бесед. Хочу пожелать Саше всяческих успехов. Надеюсь, он побьет все бомбардирские рекорды НХЛ", - сказал Ротенберг.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фетисов надеется, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030
Вчера, 13:45
 
