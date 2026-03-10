https://ria.ru/20260310/melikov-2079711215.html
Меликов рассказал о реакции Путина на проблему грузоперевозчиков в Иране
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о проблеме с грузоперевозчиками из республики,... РИА Новости, 10.03.2026
МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о проблеме с грузоперевозчиками из республики, застрявшими на территории Ирана из-за закрытия границы с Азербайджаном, после чего последовала мгновенная реакция главы государства.
Ранее руководитель союза перевозчиков Дагестана
Магомед Курамагомедов сообщил РИА Новости, что более тысячи грузовиков российских дальнобойщиков, большинство из которых – из Дагестана, застряли в Иране
из-за закрытия границы между Ираном и Азербайджаном
. Он отмечал, что водители испытывают большие проблемы: топливо заканчивается, продукты портятся, что может обернуться серьезными убытками. В пятницу постоянное представительство Дагестана в Иране сообщило, что движение через погранпункт на ирано-азербайджанской границе открыто, что позволило начать пропуск скопившегося транспорта.
"Был доклад о том, что … на день встречи … большое количество наших с вами земляков на территории Ирана оказались в затруднительном положении – я имею ввиду перевозчиков, которые в результате событий, происходящих на Ближнем Востоке
, оказались закрытыми в Иране… Мгновенная реакция (президента – ред.) на решение этой проблемы", - сказал Меликов
журналистам на пресс-подходе по итогам встречи с главой государства.
Он отметил, что 6 марта автомобили ограниченным количеством начали заезжать на территорию Азербайджана, после – в Дагестан, а с понедельника правительство Азербайджана приняло решение об открытии границы для грузоперевозчиков.