Рейтинг@Mail.ru
Меликов рассказал о реакции Путина на проблему грузоперевозчиков в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/melikov-2079711215.html
Меликов рассказал о реакции Путина на проблему грузоперевозчиков в Иране
Меликов рассказал о реакции Путина на проблему грузоперевозчиков в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
Меликов рассказал о реакции Путина на проблему грузоперевозчиков в Иране
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о проблеме с грузоперевозчиками из республики,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:15:00+03:00
2026-03-10T15:15:00+03:00
в мире
иран
республика дагестан
сергей меликов
владимир путин
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_687f4fe7168ea2bb15a3ed61ea58c6c3.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078544402.html
иран
республика дагестан
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0d6108533a05a8ea688111497ff25190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, республика дагестан, сергей меликов, владимир путин, азербайджан
В мире, Иран, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Владимир Путин, Азербайджан
Меликов рассказал о реакции Путина на проблему грузоперевозчиков в Иране

Меликов: Путин мгновенно отреагировал на проблему грузоперевозчиков в Иране

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о проблеме с грузоперевозчиками из республики, застрявшими на территории Ирана из-за закрытия границы с Азербайджаном, после чего последовала мгновенная реакция главы государства.
Ранее руководитель союза перевозчиков Дагестана Магомед Курамагомедов сообщил РИА Новости, что более тысячи грузовиков российских дальнобойщиков, большинство из которых – из Дагестана, застряли в Иране из-за закрытия границы между Ираном и Азербайджаном. Он отмечал, что водители испытывают большие проблемы: топливо заканчивается, продукты портятся, что может обернуться серьезными убытками. В пятницу постоянное представительство Дагестана в Иране сообщило, что движение через погранпункт на ирано-азербайджанской границе открыто, что позволило начать пропуск скопившегося транспорта.
"Был доклад о том, что … на день встречи … большое количество наших с вами земляков на территории Ирана оказались в затруднительном положении – я имею ввиду перевозчиков, которые в результате событий, происходящих на Ближнем Востоке, оказались закрытыми в Иране… Мгновенная реакция (президента – ред.) на решение этой проблемы", - сказал Меликов журналистам на пресс-подходе по итогам встречи с главой государства.
Он отметил, что 6 марта автомобили ограниченным количеством начали заезжать на территорию Азербайджана, после – в Дагестан, а с понедельника правительство Азербайджана приняло решение об открытии границы для грузоперевозчиков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин поручил внимательно относиться к помощи россиянам на Ближнем Востоке
4 марта, 17:48
 
В миреИранРеспублика ДагестанСергей МеликовВладимир ПутинАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала