Меликов рассказал о реакции Путина на проблему грузоперевозчиков в Иране

МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о проблеме с грузоперевозчиками из республики, застрявшими на территории Ирана из-за закрытия границы с Азербайджаном, после чего последовала мгновенная реакция главы государства.