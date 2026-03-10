Рейтинг@Mail.ru
Меликов попросил Путина о строительстве ледовой арены в Дагестане
10.03.2026
Меликов попросил Путина о строительстве ледовой арены в Дагестане
Меликов попросил Путина о строительстве ледовой арены в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что попросил президента России Владимира Путина о строительстве в республике ледовой арены и глава государства поручил... РИА Новости, 10.03.2026
Меликов попросил Путина о строительстве ледовой арены в Дагестане

Меликов: Путин поручил проработать строительство ледовой арены в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что попросил президента России Владимира Путина о строительстве в республике ледовой арены и глава государства поручил проработать этот вопрос.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле. Позже глава Дагестана рассказал в своем Telegram-канале, что доложил президенту о поддержке участников специальной военной операции и их семей, росте экономических показателей региона, строительстве социальных объектов и так далее.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана
6 марта, 21:58
"Еще один массовый вид спорта у нас в Дагестане становится популярным - хоккей… Я Владимиру Владимировичу доложил об этом. Он внимательно выслушал и дал поручение проработать вопрос о строительстве, наверно, ледовым дворцом нельзя назвать, мы попросили ледовую арену, которая позволила бы здесь у нас… при нормальный температуре круглогодично, при нормальном искусственном льду проводить соревнования", – сказал Меликов на пресс-подходе по итогам встречи с президентом.
Также он сообщил, что рассказал президенту об успехах дагестанских спортсменов и развитии массового спорта в республике.
В конце января в Хунзахском районе Дагестана, на высоте более 2000 метров над уровнем моря, прошел открытый республиканский турнир по хоккею с участием команд из Дагестана, Чечни и Ингушетии. На открытии турнира Меликов сообщил, что в Махачкале определен земельный участок под строительство ледовой арены.
Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в показе фильма Сильные духом на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана
6 марта, 21:28
 
Республика ДагестанРоссияХунзахский районДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Меликов
 
 
