Меликов попросил Путина о строительстве ледовой арены в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что попросил президента России Владимира Путина о строительстве в республике ледовой арены и глава государства поручил проработать этот вопрос.

Также он сообщил, что рассказал президенту об успехах дагестанских спортсменов и развитии массового спорта в республике.