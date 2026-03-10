Рейтинг@Mail.ru
Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира в 2026 году
15:40 10.03.2026 (обновлено: 16:10 10.03.2026)
Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира в 2026 году
Предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание. РИА Новости, 10.03.2026
россия
илон маск
ларри пейдж
сергей брин
tesla motors
spacex
google
forbes
россия, илон маск, ларри пейдж, сергей брин, tesla motors, spacex, google, forbes, сша, китай, гонконг
Россия, Илон Маск, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Tesla motors, SpaceX, Google, Forbes, США, Китай, Гонконг
Forbes: Маск второй год подряд возглавил рейтинг богатейших людей мира

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание.
"Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд возглавил рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов, что почти в два с половиной раза выше прошлогодней оценки", - говорится в статье. До этого Маск возглавлял рейтинг в 2025 и 2022 годах, сообщает Forbes.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании ИИ Grok, пишут СМИ
24 февраля, 03:35
Второе место занял один из основателей Google Ларри Пейдж, третье - его коммерческий партнер Сергей Брин, их богатство оценивается в 257 миллиардов и 237 миллиардов долларов соответственно. Отмечается, что в прошлом году они занимали седьмую и восьмую строчки рейтинга с показателями в 144 миллиарда и 138 миллиарда.
Четвертую строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, который не вошел в тройку лидеров впервые с 2016 года; его состояние поднялось до 224 миллиардов долларов с 215 миллиардов в 2025 году.
Пятая строчка досталась основателю Meta* Марку Цукербергу с состоянием 222 миллиарда доллара, в прошлом году он занимал второе место (216 миллиардов долларов).
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно и его семья, которые возглавляли рейтинг в 2023 и 2024 годах, теперь находятся на седьмом месте, их состояние снизилось до 171 миллиарда долларов со 178 миллиардов.
Forbes отмечает, что в список миллиардеров в этом году попало рекордное количество предпринимателей - 3428 человек, что на 400 больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние увеличилось на 4 триллиона долларов, до рекордных 20,1 триллиона. Среднее состояние миллиардера составляет 5,8 миллиарда долларов, что выше 5,3 миллиарда годом ранее. Данные приведены по состоянию на 1 марта.
В региональном разрезе на США приходится 989 миллиардеров, в Китае (включая Гонконг) их 610, в Индии – 229. Всего в списке 390 новоприбывших - это один из лучших годов по этому показателю, говорится в статье. Число женщин в списке составило 481, или 14% от общего числа, что выше 13,4% в прошлом году и 13,3% в 2024 году. При этом три четверти женщин-миллиардеров унаследовали свое состояние, отмечает Forbes.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Маск обвинил компанию Anthropic в ненависти к западной цивилизации
27 февраля, 14:37
 
РоссияИлон МаскЛарри ПейджСергей БринTesla motorsSpaceXGoogleForbesСШАКитайГонконг
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
