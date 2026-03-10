Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира в 2026 году

Forbes отмечает, что в список миллиардеров в этом году попало рекордное количество предпринимателей - 3428 человек, что на 400 больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние увеличилось на 4 триллиона долларов, до рекордных 20,1 триллиона. Среднее состояние миллиардера составляет 5,8 миллиарда долларов, что выше 5,3 миллиарда годом ранее. Данные приведены по состоянию на 1 марта.