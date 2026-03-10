Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира в 2026 году

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание.
"Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд возглавил рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов, что почти в два с половиной раза выше прошлогодней оценки", - говорится в статье. До этого Маск возглавлял рейтинг в 2025 и 2022 годах, сообщает Forbes.
Второе место занял один из основателей Google Ларри Пейдж, третье - его коммерческий партнер Сергей Брин, их богатство оценивается в 257 миллиардов и 237 миллиардов долларов соответственно. Отмечается, что в прошлом году они занимали седьмую и восьмую строчки рейтинга с показателями в 144 миллиарда и 138 миллиарда.
Четвертую строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, который не вошел в тройку лидеров впервые с 2016 года; его состояние поднялось до 224 миллиардов долларов с 215 миллиардов в 2025 году.
Пятая строчка досталась основателю Meta* Марку Цукербергу с состоянием 222 миллиарда доллара, в прошлом году он занимал второе место (216 миллиардов долларов).
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно и его семья, которые возглавляли рейтинг в 2023 и 2024 годах, теперь находятся на седьмом месте, их состояние снизилось до 171 миллиарда долларов со 178 миллиардов.
Forbes отмечает, что в список миллиардеров в этом году попало рекордное количество предпринимателей - 3428 человек, что на 400 больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние увеличилось на 4 триллиона долларов, до рекордных 20,1 триллиона. Среднее состояние миллиардера составляет 5,8 миллиарда долларов, что выше 5,3 миллиарда годом ранее. Данные приведены по состоянию на 1 марта.
В региональном разрезе на США приходится 989 миллиардеров, в Китае (включая Гонконг) их 610, в Индии – 229. Всего в списке 390 новоприбывших - это один из лучших годов по этому показателю, говорится в статье. Число женщин в списке составило 481, или 14% от общего числа, что выше 13,4% в прошлом году и 13,3% в 2024 году. При этом три четверти женщин-миллиардеров унаследовали свое состояние, отмечает Forbes.
