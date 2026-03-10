https://ria.ru/20260310/latsio-2079585671.html
Футболисты "Лацио" вырвали победу у "Сассуоло" в матче Серии А
"Лацио" одержал победу над "Сассуоло" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
спорт, рим, даниэль мальдини, адам марушич, арман лорьянте, сассуоло, милан, лацио, серия а (чемпионат италии по футболу)
