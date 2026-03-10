Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Лацио" вырвали победу у "Сассуоло" в матче Серии А
Футбол
 
00:59 10.03.2026
Футболисты "Лацио" вырвали победу у "Сассуоло" в матче Серии А
"Лацио" одержал победу над "Сассуоло" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/stavki-2079585231.html
рим
спорт, рим, даниэль мальдини, адам марушич, арман лорьянте, сассуоло, милан, лацио, серия а (чемпионат италии по футболу)
Полузащитник "Лацио" Маттиа Дзакканьи
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Лацио" одержал победу над "Сассуоло" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1. В составе "Лацио" мячи забили Даниэль Мальдини (2-я минута) и Адам Марушич (90+2). У "Сассуоло" отличился Арман Лорьянте (35).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
09 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Лацио
2 : 1
Сассуоло
02‎’‎ • Даниэль Мальдини
90‎’‎ • Адам Марушич
(Маттео Кансельери)
35‎’‎ • Арман Лорьянте
(Кристиан Торстведт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лацио" одержал первую победу за пять последних матчей чемпионата. Команда, набрав 37 очков, поднялась на десятую строчку в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" прервало победную серию из трех встреч. Клуб с 38 баллами располагается на девятом месте.
В следующем матче "Лацио" 15 марта примет "Милан", "Сассуоло" в этот же день дома сыграет с "Болоньей".
Футбол
 
