Винер оценила попытку Крамаренко вернуться в большой спорт

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Попытка чемпионки Европы Лалы Крамаренко вернуться в профессиональный спорт после серьезной травмы не стала успешной, заявила РИА Новости экс-главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

На чемпионате страны, завершившемся 6 марта, Крамаренко по итогам предварительных соревнований не сумела пробиться в финал турнира в многоборье, заняв 20-е место. В июле 2024 года спортсменка перенесла операцию на колене.

"К сожалению, ее попытка вернуться в большой спорт не увенчалась успехом. Есть ли у нее тренерские задатки? Поживем - увидим", - сказала Винер , отвечая на вопрос о спортсменке.

"Лала сейчас выступает в спектакле "Наваждение" (показ состоялся в понедельник – ред.). Я считаю, что ее место именно в этом спектакле, в нем она показывает и раскрывает себя в полной мере", - добавила собеседница агентства.