Винер оценила попытку Крамаренко вернуться в большой спорт
Винер оценила попытку Крамаренко вернуться в большой спорт - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Винер оценила попытку Крамаренко вернуться в большой спорт
Попытка чемпионки Европы Лалы Крамаренко вернуться в профессиональный спорт после серьезной травмы не стала успешной, заявила РИА Новости экс-главный тренер... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T17:00:00+03:00
2026-03-10T17:00:00+03:00
2026-03-10T17:00:00+03:00
спорт
россия
лала крамаренко
ирина винер
художественная гимнастика
россия
ru-RU
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Попытка чемпионки Европы Лалы Крамаренко вернуться в профессиональный спорт после серьезной травмы не стала успешной, заявила РИА Новости экс-главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
На чемпионате страны, завершившемся 6 марта, Крамаренко
по итогам предварительных соревнований не сумела пробиться в финал турнира в многоборье, заняв 20-е место. В июле 2024 года спортсменка перенесла операцию на колене.
"К сожалению, ее попытка вернуться в большой спорт не увенчалась успехом. Есть ли у нее тренерские задатки? Поживем - увидим", - сказала Винер
, отвечая на вопрос о спортсменке.
"Лала сейчас выступает в спектакле "Наваждение" (показ состоялся в понедельник – ред.). Я считаю, что ее место именно в этом спектакле, в нем она показывает и раскрывает себя в полной мере", - добавила собеседница агентства.
Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в индивидуальных упражнениях. Также в активе спортсменки командное золото чемпионата Европы 2021 года.