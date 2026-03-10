Крамаренко заявила, что сохранила мечту выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила РИА Новости, что сохраняет мечту выступить на Олимпийских играх 2028 года, но все будет зависеть от состояния ранее прооперированного колена.
На чемпионате страны, завершившемся 6 марта, Крамаренко по итогам предварительных соревнований не сумела пробиться в финал турнира в многоборье, заняв 20-е место. В июле 2024 года спортсменка перенесла операцию на колене.
"Я не люблю загадывать наперед, сейчас нет смысла говорить об Олимпиаде и смогу ли я до нее дойти. Это была детская мечта. Да, возможно, она сохраняется, но не могу сказать, что я держу туда путь. Если здоровье позволит, то, конечно, я буду тренироваться. А если нет, то жалеть я тоже не буду. Потому что у меня был такой красивый и яркий путь, пусть без самой главной медали, но это ведь произошло не по моей вине. У нас была Олимпиада в Париже, но, к сожалению, мы на нее не поехали. У гимнасток век очень короток, и все время стараться находиться в обойме очень трудно. Если не будет проблем со здоровьем, то я опять пойду к мечте. А если будет иначе, то с огромной благодарностью буду красиво завершать этот путь", - сказала Крамаренко.
"Я выступала на чемпионате России, и пока у меня нет никаких планов на ближайшее время. Мне нужно пройти медицинское обследование, все как раз крутится вокруг моего колена. После этого будем что-то решать. Я просто вижу, как меня ждут дети и, наверное, прежде всего ради них я выступаю. Ведь я тоже когда-то была маленькой, смотрела на своих кумиров и плакала, потому что наслаждалась их выступлениями. И я представляю, что сейчас чувствуют дети, смотря на нас. У всех разные кумиры, но для меня самое приятное – признание зрителей", - добавила собеседница агентства.
Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в индивидуальных упражнениях. Также в активе спортсменки командное золото чемпионата Европы 2021 года.