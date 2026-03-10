Рейтинг@Mail.ru
Крамаренко заявила, что сохранила мечту выступить на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/kramarenko-2079696647.html
Крамаренко заявила, что сохранила мечту выступить на Олимпиаде
Крамаренко заявила, что сохранила мечту выступить на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Крамаренко заявила, что сохранила мечту выступить на Олимпиаде
Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила РИА Новости, что сохраняет мечту выступить на Олимпийских играх 2028 года, но все будет... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T14:12:00+03:00
2026-03-10T14:12:00+03:00
спорт
лала крамаренко
художественная гимнастика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902664792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_56ad0ff40839af13abcde39ab7fb2c4a.jpg
https://ria.ru/20260310/kramarenko-2079685715.html
https://ria.ru/20260305/borisova-2078858225.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902664792_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_797e2a73fe5504e8a405671a770d9c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лала крамаренко, художественная гимнастика
Спорт, Лала Крамаренко, Художественная гимнастика
Крамаренко заявила, что сохранила мечту выступить на Олимпиаде

Крамаренко заявила, что сохранила мечту выступить на Олимпийский играх

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛала Крамаренко
Лала Крамаренко - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Лала Крамаренко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила РИА Новости, что сохраняет мечту выступить на Олимпийских играх 2028 года, но все будет зависеть от состояния ранее прооперированного колена.
На чемпионате страны, завершившемся 6 марта, Крамаренко по итогам предварительных соревнований не сумела пробиться в финал турнира в многоборье, заняв 20-е место. В июле 2024 года спортсменка перенесла операцию на колене.
Лала Крамаренко - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Крамаренко рассказала, что ей было важно просто выйти на ковер после паузы
Вчера, 13:40
"Я не люблю загадывать наперед, сейчас нет смысла говорить об Олимпиаде и смогу ли я до нее дойти. Это была детская мечта. Да, возможно, она сохраняется, но не могу сказать, что я держу туда путь. Если здоровье позволит, то, конечно, я буду тренироваться. А если нет, то жалеть я тоже не буду. Потому что у меня был такой красивый и яркий путь, пусть без самой главной медали, но это ведь произошло не по моей вине. У нас была Олимпиада в Париже, но, к сожалению, мы на нее не поехали. У гимнасток век очень короток, и все время стараться находиться в обойме очень трудно. Если не будет проблем со здоровьем, то я опять пойду к мечте. А если будет иначе, то с огромной благодарностью буду красиво завершать этот путь", - сказала Крамаренко.
"Я выступала на чемпионате России, и пока у меня нет никаких планов на ближайшее время. Мне нужно пройти медицинское обследование, все как раз крутится вокруг моего колена. После этого будем что-то решать. Я просто вижу, как меня ждут дети и, наверное, прежде всего ради них я выступаю. Ведь я тоже когда-то была маленькой, смотрела на своих кумиров и плакала, потому что наслаждалась их выступлениями. И я представляю, что сейчас чувствуют дети, смотря на нас. У всех разные кумиры, но для меня самое приятное – признание зрителей", - добавила собеседница агентства.
Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в индивидуальных упражнениях. Также в активе спортсменки командное золото чемпионата Европы 2021 года.
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России
5 марта, 20:39
 
СпортЛала КрамаренкоХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала