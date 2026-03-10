https://ria.ru/20260310/kinski--2079818773.html
Сына легенды РПЛ заменили после пропуска трех мячей за 15 минут в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Вратаря "Тоттенхэма" Кински заменили после трех голов за 15 минут в матче ЛЧ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Игор Тудор заменил вратаря команды Антонина Кински после трех пропущенных мячей в матче Лиги чемпионов против испанского "Атлетико".
Первая встреча 1/8 финала турнира проходит в Мадриде, на данный момент счет 4:1 в пользу хозяев.
Кински пропустил три мяча за первые 15 минут матча. Чех установил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив быстрее всех три мяча в матче плей-офф. В первом голе Кински поскользнулся, в третьем - не попал по мячу, отдав его сопернику. Чешский вратарь уступил место в воротах Гульельмо Викарио на 17-й минуте и ушел в подтрибунное помещение.
Кински 22 года, он перешел в "Тоттенхэм" в январе 2025-го. Чех является сыном бронзового призера чемпионата Европы - 2004 Антонина Кински, который с 2004 по 2010 год защищал ворота подмосковного "Сатурна".