Рейтинг@Mail.ru
Сына легенды РПЛ заменили после пропуска трех мячей за 15 минут в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:40 10.03.2026 (обновлено: 00:21 11.03.2026)
https://ria.ru/20260310/kinski--2079818773.html
Сына легенды РПЛ заменили после пропуска трех мячей за 15 минут в матче ЛЧ
Сына легенды РПЛ заменили после пропуска трех мячей за 15 минут в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Сына легенды РПЛ заменили после пропуска трех мячей за 15 минут в матче ЛЧ
Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Игор Тудор заменил вратаря команды Антонина Кински после трех пропущенных мячей в матче Лиги чемпионов... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-10T23:40:00+03:00
2026-03-11T00:21:00+03:00
футбол
спорт
гульельмо викарио
игор тудор
тоттенхэм хотспур
атлетико (мадрид)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19611/02/196110291_0:415:1264:1126_1920x0_80_0_0_a0672fadc32af36a6312757c9a5037f2.jpg
https://ria.ru/20260310/futbol-2079811968.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19611/02/196110291_0:296:1264:1244_1920x0_80_0_0_3e0b95cbe702364883a8e96b8d7d18d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, гульельмо викарио, игор тудор, тоттенхэм хотспур, атлетико (мадрид), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Гульельмо Викарио, Игор Тудор, Тоттенхэм Хотспур, Атлетико (Мадрид), Лига чемпионов УЕФА
Сына легенды РПЛ заменили после пропуска трех мячей за 15 минут в матче ЛЧ

Вратаря "Тоттенхэма" Кински заменили после трех голов за 15 минут в матче ЛЧ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГолкипер "Сатурна" Антонин Кински
Голкипер Сатурна Антонин Кински - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Игор Тудор заменил вратаря команды Антонина Кински после трех пропущенных мячей в матче Лиги чемпионов против испанского "Атлетико".
Первая встреча 1/8 финала турнира проходит в Мадриде, на данный момент счет 4:1 в пользу хозяев.
Кински пропустил три мяча за первые 15 минут матча. Чех установил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив быстрее всех три мяча в матче плей-офф. В первом голе Кински поскользнулся, в третьем - не попал по мячу, отдав его сопернику. Чешский вратарь уступил место в воротах Гульельмо Викарио на 17-й минуте и ушел в подтрибунное помещение.
Кински 22 года, он перешел в "Тоттенхэм" в январе 2025-го. Чех является сыном бронзового призера чемпионата Европы - 2004 Антонина Кински, который с 2004 по 2010 год защищал ворота подмосковного "Сатурна".
Футболисты Галатасарая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 22:43
 
ФутболСпортГульельмо ВикариоИгор ТудорТоттенхэм ХотспурАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала