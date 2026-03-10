Рейтинг@Mail.ru
Кафельников объяснил, почему не смотрит матчи "Спартака"
Футбол
 
13:19 10.03.2026
Кафельников объяснил, почему не смотрит матчи "Спартака"
Кафельников объяснил, почему не смотрит матчи "Спартака"

Кафельников заявил, что не смотрит матчи «Спартака» из-за отсутствия еврокубков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Болельщик московского "Спартака" экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников рассказал РИА Новости, что не смотрит матчи "красно-белых" и не интересуется новостями о команде из-за отсутствия еврокубков.
В понедельник "Спартак" дома обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 4:3 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице чемпионата России московская команда, набрав 35 очков, занимает шестое место. В 21-м туре РПЛ "Спартак" сыграет в гостях против "Зенита".
"Спартак" отпадает. Я ничего не знаю, ничего не смотрю и не интересуюсь. Потому что нет еврокубков", - сказал Кафельников.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.
