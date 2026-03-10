Еще двое членов женской сборной Ирана попросили убежище в Австралии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Еще двое представителей женской сборной Ирана по футболу попросили политического убежища в Австралии, сообщает CNN.

В понедельник глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что государство выдаст визы пяти иранским футболисткам, которые отказались возвращаться на родину после вылета из Кубка Азии и попросили убежище в Австралии.

По информации источника, в Иран отказались возвращаться еще одна футболистка и один член тренерского штаба.

Ранее 2 марта спортсменки не стали исполнять гимн Ирана перед началом матча группового этапа Кубка Азии против команды Южной Кореи. Отмечается, что в Иране якобы расценили поступок девушек как предательство. Позднее в четверг женская сборная Ирана исполнила гимн перед началом второй встречи против команды Австралии. Перед матчем с филиппинками 8 марта спортсменки снова спели гимн и отдали воинское приветствие.