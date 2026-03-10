https://ria.ru/20260310/iran-2079790422.html
Еще двое членов женской сборной Ирана попросили убежище в Австралии
2026-03-10T19:48:00+03:00
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Еще двое представителей женской сборной Ирана по футболу попросили политического убежища в Австралии, сообщает CNN.
В понедельник глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что государство выдаст визы пяти иранским футболисткам, которые отказались возвращаться на родину после вылета из Кубка Азии и попросили убежище в Австралии.
По информации источника, в Иран отказались возвращаться еще одна футболистка и один член тренерского штаба.
Ранее 2 марта спортсменки не стали исполнять гимн Ирана перед началом матча группового этапа Кубка Азии против команды Южной Кореи. Отмечается, что в Иране якобы расценили поступок девушек как предательство. Позднее в четверг женская сборная Ирана исполнила гимн перед началом второй встречи против команды Австралии. Перед матчем с филиппинками 8 марта спортсменки снова спели гимн и отдали воинское приветствие.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что после его телефонного звонка премьер-министру Энтони Альбанезе Австралия предоставит политическое убежище членам женской сборной Ирана по футболу. После информации о бегстве пяти футболисток генпрокуратура Ирана заявила, что женская сборная Ирана может "спокойно и уверенно" вернуться в страну.