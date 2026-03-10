https://ria.ru/20260310/iran-2079757745.html
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле - РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле
Тегеран нанес удары по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле, аэропорту в Хайфе и ракетным пусковым установкам к востоку от Тель-Авива, заявил Корпус стражей... РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле и аэропорту в Хайфе