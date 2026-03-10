Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле
17:19 10.03.2026 (обновлено: 17:25 10.03.2026)
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле
Тегеран нанес удары по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле, аэропорту в Хайфе и ракетным пусковым установкам к востоку от Тель-Авива, заявил Корпус стражей... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, израиль, иран, хайфа, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), корпус стражей исламской революции
Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле

Иран заявил об ударах по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле и аэропорту в Хайфе

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Тегеран нанес удары по авиабазе "Рамат-Давид" в Израиле, аэропорту в Хайфе и ракетным пусковым установкам к востоку от Тель-Авива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
"Военные базы, расположенные на севере оккупированной Палестины, в особенности авиабаза "Рамат-Давид", а также гражданский аэропорт в Хайфе и скрытые ракетные пусковые установки сионистской армии в Бней-Браке к востоку от Тель-Авива, оказались под ударами иранских ракет", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Приведет к катастрофе". Произошедшее в США из-за Ирана поразило Запад
В миреИзраильИранХайфаВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)Корпус стражей исламской революции
 
 
