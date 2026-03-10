Иран заявил об ударе по местам сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Тегеран во время последней волны ударов атаковал американские базы в ОАЭ и Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции.

"Места сбора американских военных на двух базах — Аль-Дафра и Джуффейр — были эффективно поражены при помощи ракет воздушно-космических сил КСИР и ударных беспилотников", — цитирует заявление гостелерадиокомпания IRIB .

Кроме того, КСИР заявил, что выводит атаки на американские и израильские цели на новый уровень, запуская стратегические ракеты "Гадр", "Эмад" и "Фаттах" и гиперзвуковые "Хейбар".