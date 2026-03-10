Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил об ударе по местам сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне
17:13 10.03.2026 (обновлено: 19:14 10.03.2026)
Иран заявил об ударе по местам сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне
Иран заявил об ударе по местам сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне - РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил об ударе по местам сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне
Тегеран во время последней волны ударов атаковал американские базы в ОАЭ и Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции. РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил об ударе по местам сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне

КСИР заявил об ударе по местам сборов военных США в ОАЭ и Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Тегеран во время последней волны ударов атаковал американские базы в ОАЭ и Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции.
«

"Места сбора американских военных на двух базах — Аль-Дафра и Джуффейр — были эффективно поражены при помощи ракет воздушно-космических сил КСИР и ударных беспилотников", — цитирует заявление гостелерадиокомпания IRIB.

Иранские военнослужащие также ударили по авиабазе Рамат-Давид в Израиле, аэропорту в Хайфе и ракетным пусковым установкам в Бней-Браке, примыкающем с востока к Тель-Авиву.
Кроме того, КСИР заявил, что выводит атаки на американские и израильские цели на новый уровень, запуская стратегические ракеты "Гадр", "Эмад" и "Фаттах" и гиперзвуковые "Хейбар".
Накануне командующий воздушно-космическими силами Маджид Мусави отмечал, что Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреИранБахрейнОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаКорпус стражей исламской революцииИзраиль
 
 
