Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана
Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что ядерный потенциал Ирана уже уменьшился на фоне ударов США и Израиля. РИА Новости, 10.03.2026
Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана
Гросси: ядерный потенциал Ирана уменьшился