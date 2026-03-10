https://ria.ru/20260310/futbol-2079811968.html
"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" уступил турецкому "Галатасараю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T22:43:00+03:00
2026-03-10T22:43:00+03:00
2026-03-10T22:48:00+03:00
футбол
спорт
марио лемина
ливерпуль
галатасарай
лига чемпионов уефа
РИА Новости Спорт
2026
