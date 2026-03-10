Рейтинг@Mail.ru
22:43 10.03.2026 (обновлено: 22:48 10.03.2026)
"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" в 1/8 финала Лиги чемпионов
"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" уступил турецкому "Галатасараю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
спорт, марио лемина, ливерпуль, галатасарай, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Марио Лемина, Ливерпуль, Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА
"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

© Соцсети клубаФутболисты "Галатасарая"
Футболисты Галатасарая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Соцсети клуба
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" уступил турецкому "Галатасараю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0. Гол забил Марио Лемина (7-я минута).
Лига чемпионов УЕФА
10 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Галатасарай
1 : 0
Ливерпуль
07‎’‎ • Марио Лемина
(Виктор Осимхен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В конце сентября "Галатасарай" дома обыграл "Ливерпуль" с аналогичным счетом в матче основного этапа турнира.
Ответная встреча состоится 18 марта в Ливерпуле.
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Вратарь "Баварии" Нойер пропустит первый матч с "Аталантой" в ЛЧ
7 марта, 16:36
 
ФутболСпортМарио ЛеминаЛиверпульГалатасарайЛига чемпионов 2025-2026
 
