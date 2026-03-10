Экс-футболиста сборной Англии арестовали за драку в гольф-клубе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и сборной Англии Джоуи Бартон арестован по подозрению в нападении на человека возле одного из гольф-клубов Ливерпуля, сообщает The Guardian.
43-летний Бартон и еще один человек были арестованы в воскресенье около 9 часов вечера по местному времени по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагаемый потерпевший был доставлен в больницу с травмами лица и ребер. Один из местных жителей сообщил, что увидел мужчину, лежащего на земле в крови, после чего вызвал экстренные службы.
В декабре 2025 года Королевский суд Ливерпуля приговорил Бартона к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Тогда экс-игрок был признан виновным по шести пунктам обвинения в отправке оскорбительных электронных сообщений в адрес футбольных экспертов с "намерением причинить страдание или беспокойство".
На счету Бартона один матч за сборную Англии. Помимо "Манчестер Сити" и "Ньюкасла", он выступал за английские "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бернли", французский "Марсель" и шотландский "Рейнджерс". Он завершил карьеру летом 2017 года.