14:54 10.03.2026 (обновлено: 15:35 10.03.2026)
Экс-футболиста сборной Англии арестовали за драку в гольф-клубе
англия, ливерпуль, джоуи бартон, манчестер сити, куинз парк рейнджерс, бернли
Футбол, Англия, Ливерпуль, Джоуи Бартон, Манчестер Сити, Куинз Парк Рейнджерс, Бернли
Экс-футболиста сборной Англии арестовали за драку в гольф-клубе

The Guardian: экс-футболист Бартон арестован по подозрению в избиении человека

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и сборной Англии Джоуи Бартон арестован по подозрению в нападении на человека возле одного из гольф-клубов Ливерпуля, сообщает The Guardian.
43-летний Бартон и еще один человек были арестованы в воскресенье около 9 часов вечера по местному времени по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагаемый потерпевший был доставлен в больницу с травмами лица и ребер. Один из местных жителей сообщил, что увидел мужчину, лежащего на земле в крови, после чего вызвал экстренные службы.
Полузащитник мадридского Реала Родриго Гоэс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Звезда "Реала" Родриго перенес операцию на колене
Вчера, 14:42
В декабре 2025 года Королевский суд Ливерпуля приговорил Бартона к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Тогда экс-игрок был признан виновным по шести пунктам обвинения в отправке оскорбительных электронных сообщений в адрес футбольных экспертов с "намерением причинить страдание или беспокойство".
На счету Бартона один матч за сборную Англии. Помимо "Манчестер Сити" и "Ньюкасла", он выступал за английские "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бернли", французский "Марсель" и шотландский "Рейнджерс". Он завершил карьеру летом 2017 года.
Евгений Кафельников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Кафельников объяснил, почему не смотрит матчи "Спартака"
Вчера, 13:19
 
ФутболАнглияЛиверпульДжоуи БартонМанчестер СитиКуинз Парк РейнджерсБернли
 
