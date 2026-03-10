Рейтинг@Mail.ru
Фетисов надеется, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030
Хоккей
Хоккей
 
13:45 10.03.2026
Фетисов надеется, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030
Фетисов надеется, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030 - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Фетисов надеется, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" депутат Госдумы Вячеслав... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T13:45:00+03:00
2026-03-10T13:45:00+03:00
Фетисов надеется, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030

Фетисов надеется, что здоровье позволит Овечкину выступить на ОИ-2030

© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде 2030 года, но все будет зависеть от его здоровья и желания.
Овечкину 40 лет, он проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с "Кэпиталз" сезон в НХЛ. Ранее россиянин заявлял, что пока не принял решения о своем будущем в лиге. Во вторник Овечкин сказал, что не хочет иметь проблем со здоровьем после завершения карьеры, поэтому решение о прекращении выступлений в НХЛ будет принимать с учетом этих рисков. Он является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира, но в его коллекции нет олимпийских медалей.
"Саше будет уже 44 года – непростой возраст. Хочется пожелать ему, чтобы он сумел быть в хорошей спортивной форме в этом возрасте, и будем надеяться (увидеть его на Олимпиаде-2030). Все будет зависеть от него: насколько он готов, насколько у него есть желание. Здоровье - серьезный фактор, и он неслучайно об этом говорит. Он один из величайших хоккеистов. Мог иметь шанс выиграть Олимпиаду, как его мама, но политики не дали ему эту возможность. Тут можно только сожалеть и возмущаться. Меня это удручает больше всего", - сказал Фетисов.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Овечкин получил по лицу, но его клуб избежал позора. Шанс на плей-офф есть?
Вчера, 05:25
 
