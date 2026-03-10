Фетисов надеется, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде 2030 года, но все будет зависеть от его здоровья и желания.