Эрдоган заявил главе Ирана о необходимости возобновления дипломатии - РИА Новости, 10.03.2026
00:26 10.03.2026
Эрдоган заявил главе Ирана о необходимости возобновления дипломатии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган заявил главе Ирана о необходимости возобновления дипломатии

Эрдоган заявил Пезешкиану о необходимости возобновления дипломатии по Ирану

© Фото : Администрация президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления дипломатического процесса вокруг Ирана.
"Президент Турции подчеркнул необходимость открытия дверей для дипломатии и отметил, что Турция прилагает усилия для достижения этой цели", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
В администрации президента Турции уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и возможные шаги для снижения напряженности.
Новый переговорный процесс по Ирану возможен, заявил Эрдоган
