Бугаев лидирует в суперкомбинации после супергиганта на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 10 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев лидирует в суперкомбинации после попытки в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), показал время 1 минута 13,1 секунды в супергиганте. Россиянин финишировал со второй попытки. Он не смог завершить первую, так как выступавший перед ним спортсмен потерял палку, упал и не смог сразу покинуть трассу.
Слалом - вторая часть суперкомбинации - состоится позже во вторник.
Бугаеву 28 лет. Ранее он стал бронзовым призером Паралимпиады в Италии в скоростном спуске. Он победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане спортсмен выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
