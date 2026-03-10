Бублик научил материться первую ракетку России: что он натворил!?

Восемнадцатилетняя Мирра Андреева после неудачи на турнире в Индиан-Уэллсе выругалась в сторону трибун. А после мастер такого поведения Александр Бублик признался, что лучшая теннисистка России подверглась его влиянию. РИА Новости Спорт рассказывает, как Бублику это удалось.

Ломились на Бублика мимо Медведева и Хачанова

В ночь на вторник по московскому времени Андреева уступила чешке Катержине Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе и не сумела защитить титул. В решающем розыгрыше мяч после удара чешки попал в трос и отскочил на половину корта Андреевой. Россиянка от досады бросила ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ей о корт. Покидая площадку, россиянка прокричала несколько нецензурных фраз в сторону трибун.

В ночь на вторник Бублик также завершил выступление на турнире, проиграв 117-й ракетке мира из Австралии Ринке Хиджикате. По ходу встречи представляющий Казахстан уроженец Гатчины также несколько раз нецензурно выражался в паузах. "Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то", - написал он в Telegram-канале , опубликовав видео инцидента с участием россиянки.

Бублик - бывший российский теннисист - не первая, не вторая и даже не пятая ракетка мира, но его популярность в начале 2026-го достигла невероятных масштабов. Бубликомания – это когда, например, на турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, где выступали и Даниил Медведев, и Карен Хачанов, и ряд других достойных игроков, публика на автограф-сессиях ломилась на Бублика. А скандирование "Бублик, Бублик" громовыми раскатами заполняло все подтрибунное пространство по контуру арены.

Проще всего было бы сказать, что людей привлекают вирусящиеся матерные эскапады Бублика. Хотя, конечно, их много, и они своей изощренностью покоряют воображение – и не только про "собак дырявых". Мат вообще, по признанию Александра, его "важная составляющая как теннисиста, как спортсмена и как человека, в какой-то мере". Что вряд ли скажет в интервью хотя бы кто-то другой из тех, кто покоряет вершины тенниса. Они скорее будут твердить про то, что надо больше работать.

Но штука в том, что популярен выступающий за Казахстан россиянин и за пределами русскоязычного мира. YouTube-канал Ассоциации теннисистов-профессионалов даже выпустил 45-минутный фильм, посвященный Бублику. Немногие топы удостаиваются такой чести. Название – Ring Master, что переводится как "Король манежа". И это может намекать на то, что Бублик – клоун.

"Если бы он дал мне по морде, я бы, может, даже и не ответил"

Веселит он людей на трибунах действительно много. То подачей снизу – приемом, категорически не принятым в мире больших профессионалов. То второй подряд подачей снизу, что уже похоже на троллинг. То ударом ракеткой между ног. Так иногда действительно бьют спиной к сетке в отчаянной попытке догнать мяч, но Бублик использует "твинеры" словно от нечего делать. То издевательским укороченным. То вообще ударом рукояткой ракетки – так вообще никто не бьет.

Но все это – совершенно не игра на публику. И клоунского в поведении Бублика – ноль. Дело в том, что просто Бублик такой сам по себе. Импульсивный, искренний и иногда не думающий о том, что говорит или делает. За некоторые сказанные на корте вещи Бублику, по его словам, действительно стыдно.

© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой Мирра Андреева © Фото : Социальные сети Мирры Андреевой Мирра Андреева

Например, за то, когда он назвал возвращавшегося после травмы австрийца Доминика Тима "инвалидом". Мол, надоело помогать им подниматься в рейтинге. Но потом подошел к сопернику с объяснениями, причем по своей инициативе. Тот извинения принял. А в интервью "Матч ТВ" Бублик признался: "Если бы Тим дал мне по морде, я бы, может, даже и не ответил. Ведь если бы мне такое сказали, я бы отреагировал по-другому".

Своим характером Бублик совершенно не вписывается в нынешний вылизанный пиарщиками профессиональный тур, в котором идеальные игроки идеальны во всем. Но он своим присутствием и акцентирует внимание на том, что в теннисе стало слишком много роботов. Нет вопросов, матчи между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом поражают космическим уровнем мастерства, которое демонстрируют эти игроки. Но многие ли высидят четыре часа, наблюдая за обменом пусть и идеальными ударами? Наверное, такие есть. Но чтобы конкурировать в современном мире, полном разнообразных зрелищ, теннису матчей Синнера и Алькараса точно недостаточно.

И тогда этот вид спорта приходит спасать Бублик. На которого смотрят, затаив дыхание в ожидании не активно выигранного розыгрыша, а очередной выходки. А заодно в осознании того, что он не с другой планеты, где рождаются с ракеткой в руке, а такой, как все, обычный. Способный сморозить глупость или выругаться, но при этом настоящий, свой. Любящий жизнь во всех ее проявлениях – в том числе и в способности иногда выпить.

Чем-то Бублик похож на сербского баскетболиста Николу Йокича – увальня, разрывающего НБА. Только в теннисе все-таки невозможно стать первой ракеткой мира исключительно за счет таланта или природных габаритов. А Бублик, менее года назад стоявший ближе к концу первой сотни рейтинга и думавший о завершении карьеры, в начале 2026 года в 28-летнем возрасте впервые вошел в десятку сильнейших. Хотя раньше заявлял, что попасть в топ сможет только если изменит жизнь на 80%.

« "Я совру, если скажу, если не изменил ничего, - признался в конце прошлого сезона Бублик. - Только чтобы дать себе шанс войти туда, мне нужно было менять подход. И жизнь заставила это сделать. Сказал жене – надо бы попробовать подходить к матчам более ответственно, хотя моя команда даже запрещала больше тренироваться, чтобы соблюдать баланс между жизнью и тренировочным процессом".

Одна из загадок теннисной современности – перестанет ли Бублик ругаться матом и ломать ракетки, если почувствует перспективу подняться в рейтинге еще выше? Пока как будто такое представить невозможно. Но настоящего величия с нынешними достижениями Александру все-таки не достичь, и в списке самых знаменитых теннисных эксцентриков Бублика будут вспоминать только после Джона Макинроя, Андре Агасси и Илие Нэстасе. И мысль о том, что неплохо все-таки выиграть хоть один турнир Большого шлема, вполне может засесть у него в голове.