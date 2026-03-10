Рейтинг@Mail.ru
Бублик научил материться первую ракетку России: что он натворил!?
Теннис
 
13:55 10.03.2026 (обновлено: 13:57 10.03.2026)
Бублик научил материться первую ракетку России: что он натворил!?
Бублик научил материться первую ракетку России: что он натворил!? - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Бублик научил материться первую ракетку России: что он натворил!?
Восемнадцатилетняя Мирра Андреева после неудачи на турнире в Индиан-Уэллсе выругалась в сторону трибун. А после мастер такого поведения Александр Бублик... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Теннис
Теннис, Мирра Андреева, Александр Бублик
Бублик научил материться первую ракетку России: что он натворил!?

Мирра Андреева выругалась на болельщиков после вылета с турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева
© WeAreTennis
Читать в
MaxДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Восемнадцатилетняя Мирра Андреева после неудачи на турнире в Индиан-Уэллсе выругалась в сторону трибун. А после мастер такого поведения Александр Бублик признался, что лучшая теннисистка России подверглась его влиянию. РИА Новости Спорт рассказывает, как Бублику это удалось.

Ломились на Бублика мимо Медведева и Хачанова

В ночь на вторник по московскому времени Андреева уступила чешке Катержине Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе и не сумела защитить титул. В решающем розыгрыше мяч после удара чешки попал в трос и отскочил на половину корта Андреевой. Россиянка от досады бросила ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ей о корт. Покидая площадку, россиянка прокричала несколько нецензурных фраз в сторону трибун.
В ночь на вторник Бублик также завершил выступление на турнире, проиграв 117-й ракетке мира из Австралии Ринке Хиджикате. По ходу встречи представляющий Казахстан уроженец Гатчины также несколько раз нецензурно выражался в паузах. "Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то", - написал он в Telegram-канале, опубликовав видео инцидента с участием россиянки.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
BNP Paribas Open
09 марта 2026 • начало в 23:35
Завершен
Мирра Андреева
1 : 26:46:73:6
Катерина Синякова
Бублик - бывший российский теннисист - не первая, не вторая и даже не пятая ракетка мира, но его популярность в начале 2026-го достигла невероятных масштабов. Бубликомания – это когда, например, на турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, где выступали и Даниил Медведев, и Карен Хачанов, и ряд других достойных игроков, публика на автограф-сессиях ломилась на Бублика. А скандирование "Бублик, Бублик" громовыми раскатами заполняло все подтрибунное пространство по контуру арены.
Теннис. Кубок Кремля. Второй день
Проще всего было бы сказать, что людей привлекают вирусящиеся матерные эскапады Бублика. Хотя, конечно, их много, и они своей изощренностью покоряют воображение – и не только про "собак дырявых". Мат вообще, по признанию Александра, его "важная составляющая как теннисиста, как спортсмена и как человека, в какой-то мере". Что вряд ли скажет в интервью хотя бы кто-то другой из тех, кто покоряет вершины тенниса. Они скорее будут твердить про то, что надо больше работать.
Но штука в том, что популярен выступающий за Казахстан россиянин и за пределами русскоязычного мира. YouTube-канал Ассоциации теннисистов-профессионалов даже выпустил 45-минутный фильм, посвященный Бублику. Немногие топы удостаиваются такой чести. Название – Ring Master, что переводится как "Король манежа". И это может намекать на то, что Бублик – клоун.
"Выплеск гнева": Андреева объяснила нецензурные выкрики на корте
Вчера, 13:24

"Если бы он дал мне по морде, я бы, может, даже и не ответил"

Веселит он людей на трибунах действительно много. То подачей снизу – приемом, категорически не принятым в мире больших профессионалов. То второй подряд подачей снизу, что уже похоже на троллинг. То ударом ракеткой между ног. Так иногда действительно бьют спиной к сетке в отчаянной попытке догнать мяч, но Бублик использует "твинеры" словно от нечего делать. То издевательским укороченным. То вообще ударом рукояткой ракетки – так вообще никто не бьет.
Но все это – совершенно не игра на публику. И клоунского в поведении Бублика – ноль. Дело в том, что просто Бублик такой сам по себе. Импульсивный, искренний и иногда не думающий о том, что говорит или делает. За некоторые сказанные на корте вещи Бублику, по его словам, действительно стыдно.
Мирра Андреева
Например, за то, когда он назвал возвращавшегося после травмы австрийца Доминика Тима "инвалидом". Мол, надоело помогать им подниматься в рейтинге. Но потом подошел к сопернику с объяснениями, причем по своей инициативе. Тот извинения принял. А в интервью "Матч ТВ" Бублик признался: "Если бы Тим дал мне по морде, я бы, может, даже и не ответил. Ведь если бы мне такое сказали, я бы отреагировал по-другому".
Своим характером Бублик совершенно не вписывается в нынешний вылизанный пиарщиками профессиональный тур, в котором идеальные игроки идеальны во всем. Но он своим присутствием и акцентирует внимание на том, что в теннисе стало слишком много роботов. Нет вопросов, матчи между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом поражают космическим уровнем мастерства, которое демонстрируют эти игроки. Но многие ли высидят четыре часа, наблюдая за обменом пусть и идеальными ударами? Наверное, такие есть. Но чтобы конкурировать в современном мире, полном разнообразных зрелищ, теннису матчей Синнера и Алькараса точно недостаточно.
И тогда этот вид спорта приходит спасать Бублик. На которого смотрят, затаив дыхание в ожидании не активно выигранного розыгрыша, а очередной выходки. А заодно в осознании того, что он не с другой планеты, где рождаются с ракеткой в руке, а такой, как все, обычный. Способный сморозить глупость или выругаться, но при этом настоящий, свой. Любящий жизнь во всех ее проявлениях – в том числе и в способности иногда выпить.
Никола Йокич
Чем-то Бублик похож на сербского баскетболиста Николу Йокича – увальня, разрывающего НБА. Только в теннисе все-таки невозможно стать первой ракеткой мира исключительно за счет таланта или природных габаритов. А Бублик, менее года назад стоявший ближе к концу первой сотни рейтинга и думавший о завершении карьеры, в начале 2026 года в 28-летнем возрасте впервые вошел в десятку сильнейших. Хотя раньше заявлял, что попасть в топ сможет только если изменит жизнь на 80%.
«
"Я совру, если скажу, если не изменил ничего, - признался в конце прошлого сезона Бублик. - Только чтобы дать себе шанс войти туда, мне нужно было менять подход. И жизнь заставила это сделать. Сказал жене – надо бы попробовать подходить к матчам более ответственно, хотя моя команда даже запрещала больше тренироваться, чтобы соблюдать баланс между жизнью и тренировочным процессом".
Казахстанский теннисист Александр Бублик
Одна из загадок теннисной современности – перестанет ли Бублик ругаться матом и ломать ракетки, если почувствует перспективу подняться в рейтинге еще выше? Пока как будто такое представить невозможно. Но настоящего величия с нынешними достижениями Александру все-таки не достичь, и в списке самых знаменитых теннисных эксцентриков Бублика будут вспоминать только после Джона Макинроя, Андре Агасси и Илие Нэстасе. И мысль о том, что неплохо все-таки выиграть хоть один турнир Большого шлема, вполне может засесть у него в голове.
Впрочем, шанс на это небольшой. "То, что я в первую очередь остаюсь человеком, для меня важнее, нежели быть профессиональным спортсменом, - признался Бублик, когда оказался на подступах к десятке сильнейших. – Для меня главное – быть обычным гражданином, который ходит в магазин за продуктами". И нет никаких причин считать эти слова позерством.
Теннис
 
