Рейтинг@Mail.ru
"В миксте научил хоть чему-то": Бублик высказался об эмоциях Андреевой - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:03 10.03.2026 (обновлено: 12:21 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/bublik-2079659560.html
"В миксте научил хоть чему-то": Бублик высказался об эмоциях Андреевой
"В миксте научил хоть чему-то": Бублик высказался об эмоциях Андреевой - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
"В миксте научил хоть чему-то": Бублик высказался об эмоциях Андреевой
Казахстанский теннисист Александр Бублик, комментируя поведение первой ракетки России Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе, заявил, что россиянка переняла РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T12:03:00+03:00
2026-03-10T12:21:00+03:00
теннис
спорт
индиан-уэллс
россия
австралия
мирра андреева
александр бублик
аманда анисимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886079591_0:127:1440:937_1920x0_80_0_0_d2a7b67757fbca80aeb566b7be627187.jpg
https://ria.ru/20260310/tennis-2079612993.html
индиан-уэллс
россия
австралия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886079591_245:125:1440:1021_1920x0_80_0_0_c925a48e554d65d78ac54c7418e4b2ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, индиан-уэллс, россия, австралия, мирра андреева, александр бублик, аманда анисимова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, Россия, Австралия, Мирра Андреева, Александр Бублик, Аманда Анисимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
"В миксте научил хоть чему-то": Бублик высказался об эмоциях Андреевой

Бублик: Мирра Андреева переняла эмоциональность после игры в миксте

© Фото : Пресс-служба турнира в ЛозаннеРоссийская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Пресс-служба турнира в Лозанне
Российская теннисистка Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик, комментируя поведение первой ракетки России Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе, заявил, что россиянка переняла у него эмоциональность после совместной игры в миксте.
Андреева в ночь на вторник по московскому времени уступила чешке Катержине Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе и не сумела защитить титул. В решающем розыгрыше мяч после удара чешки попал в трос и отскочил на половину корта Андреевой. Россиянка от досады бросила ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ей о корт. Покидая площадку, россиянка прокричала несколько нецензурных фраз в сторону трибун. В ночь на вторник Бублик также завершил выступление на турнире, проиграв 117-й ракетке мира из Австралии Ринки Хидзикате. По ходу встречи представляющий Казахстан уроженец Гатчины также несколько раз нецензурно выражался в паузах.
"Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то", - написал теннисист в Telegram-канале, опубликовав видео инцидента с участием россиянки.
Бублик и Андреева вместе выступили на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе в миксте, где дошли до полуфинала и уступили американцам Аманде Анисимовой и Лернеру Тьену.
Андреевой 18 лет. Она занимает восьмое место в рейтинге WTA. На ее счету четыре титула WTA, в том числе два, завоеванных на турнирах категории WTA 1000. Россиянка дошла до полуфинала "Ролан Гаррос" 2004 года в 17-летнем возрасте. Андреева с Дианой Шнайдер взяли серебро Олимпиады в Париже в парном разряде.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Вчера, 09:08
 
ТеннисСпортИндиан-УэллсРоссияАвстралияМирра АндрееваАлександр БубликАманда АнисимоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала