"В миксте научил хоть чему-то": Бублик высказался об эмоциях Андреевой

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик, комментируя поведение первой ракетки России Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе, заявил, что россиянка переняла у него эмоциональность после совместной игры в миксте.