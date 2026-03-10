Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
22:05 10.03.2026
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" одержал победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" обыграли пермскую "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 74:64 (16:18, 19:18, 16:10, 23:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пармы" Виктор Сэндерс, который набрал 18 очков. У "Зенита" больше всего баллов заработал Ксэвьер Мун (14). Его одноклубник Андре Роберсон оформил дабл-дабл (13 очков + 13 подборов).
Единая Лига ВТБ
10 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Зенит
74 : 64
ПАРМА
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит", одержав 22-ю победу при девяти поражениях, занимает третью строчку в турнирной таблице. "Парма" с 17 победами и 15 поражениями располагается на пятом месте.
В следующем матче "Зенит" 14 марта сыграет в гостях с красноярским "Енисеем", днем ранее "Парма" на выезде встретится с екатеринбургским "Уралмашем".
В другом матче дня "Уралмаш" в гостях обыграл "Нижний Новгород" - 72:67 (18:20, 12:16, 24:13, 18:18).
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ
