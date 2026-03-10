https://ria.ru/20260310/basketbol-2079807064.html
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" одержал победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
санкт-петербург
