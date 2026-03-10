Баскетболисты "Зенита" обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

"Зенит", одержав 22-ю победу при девяти поражениях, занимает третью строчку в турнирной таблице. "Парма" с 17 победами и 15 поражениями располагается на пятом месте.