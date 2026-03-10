Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ
Баскетбол
 
21:11 10.03.2026 (обновлено: 22:00 10.03.2026)
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
баскетбол
спорт
уникс
единая лига втб
спорт, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, УНИКС, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Единая Лига ВТБ
10 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
МБА
56 : 89
УНИКС
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Москве завершилась со счетом 89:56 (17:11, 26:16, 22:19, 24:10) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, на счету которого 19 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Сергей Балашов (11).
УНИКС с 26 победами занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, МБА-МАИ (14 побед) идет на седьмой строчке.
Баскетбол Спорт УНИКС Единая Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
