https://ria.ru/20260310/basketbol-2079801598.html
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T21:11:00+03:00
2026-03-10T21:11:00+03:00
2026-03-10T22:00:00+03:00
баскетбол
спорт
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872258560_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_42ecfb42bfaf91cc1837b0786e500f73.jpg
https://ria.ru/20260310/basketbol-2079607109.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872258560_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_f2106a8613e8e13d310d5df37f91fb28.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, УНИКС, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты казанского УНИКСа разгромили МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ