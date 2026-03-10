"Выплеск гнева": Андреева объяснила нецензурные выкрики на корте

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева заявила, что ее нецензурные выкрики после поражения в матче третьего круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе не были направлены на кого-то конкретного.
Андреева в ночь на вторник уступила чешке Катержине Синяковой и не сумела продолжить защиту титула. В решающем розыгрыше мяч после удара чешки попал в трос и отскочил на половину корта Андреевой. Россиянка от досады бросила ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ей о корт. Покидая площадку, россиянка прокричала несколько нецензурных фраз в сторону трибун.
"Я испытывала переизбыток эмоций после поражения. Я совершенно не горжусь тем, как совладала с ними. Я совершенно не горжусь тем, как отреагировала в конце. Над такими вещами мне действительно следует поработать в ближайшее время. Я надеюсь, что мне удастся над этим поработать и стать лучше", - цитирует Андрееву Ubitennis.
"После поражений я очень злюсь и говорю себе подобные вещи. Прежде всего себе. Это был выплеск гнева, буря эмоций. Не на кого-то конкретного", - добавила Андреева.
Андреевой 18 лет. Она занимает восьмое место в рейтинге WTA. На ее счету четыре титула WTA, в том числе два, завоеванных на турнирах категории WTA 1000. Россиянка дошла до полуфинала "Ролан Гаррос" 2004 года в 17-летнем возрасте. Андреева с Дианой Шнайдер взяли серебро Олимпиады в Париже в парном разряде.