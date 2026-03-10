"Выплеск гнева": Андреева объяснила нецензурные выкрики на корте

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева заявила, что ее нецензурные выкрики после поражения в матче третьего круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе не были направлены на кого-то конкретного.

"После поражений я очень злюсь и говорю себе подобные вещи. Прежде всего себе. Это был выплеск гнева, буря эмоций. Не на кого-то конкретного", - добавила Андреева.