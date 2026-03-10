Альпинисты из Казахстана впервые преодолели сложнейший маршрут в Альпах

АСТАНА, 10 мар - РИА Новости. Альпинисты из Казахстана Омар Асербеков и Григорий Щукин впервые прошли сложнейший маршрут Альп северную стену Эйгера в команде с российским коллегой Георгием Журавлёвым, сообщили РИА Новости в казахстанской команде альпинистов Jasa Team.

"Казахстанские альпинисты Омар Асербеков и Григорий Щукин совместно с российским альпинистом Георгием Журавлёвым прошли северную стену горы Эйгер (3 970 м) в Бернских Альпах по классическому маршруту Хекмайера. Они стали первыми казахстанцами на этом маршруте", - говорится в сообщении.

В Jasa Team утонили, что название Эйгер переводится с немецкого как "людоед", с 1935 года на северной стене погибли не менее 64 альпинистов, в прессе XX века её называли "стеной смерти". Сообщается, что маршрут пройден в автономном стиле без гидов, шерпов и предварительной обработки.

"Восхождение заняло два с половиной дня. Команда шла первой в сезоне - без следов предыдущих восходителей, прокладывая путь и очищая скалы от снега. В первый день прошли две трети стены и заночевали на "Бивуаке смерти" без палатки, в обвязках, пристёгнутыми к точкам страховки. Во второй день преодолели верхнюю, наиболее техничную часть, достигли вершины и начали спуск. На третий день благополучно завершили спуск", - добавили в Jasa Team.

Эйгер входит в список шести великих северных стен Альп . Маршрут Хекмайера (категория 6А) требует высокого уровня лазания по скальному и обледенелому рельефу, часто с ограниченными возможностями для страховки, а также высокой физической выносливости. На маршруте чередуются крутые скальные участки, ледовые поля и микстовые секции с натёчным льдом. Перепад высоты около 1 800 метров. Стена известна камнепадами, лавинами и внезапными переменами погоды.