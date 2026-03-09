Рейтинг@Mail.ru
10:09 09.03.2026 (обновлено: 10:55 09.03.2026)
Историк назвал правильный год для празднования 100-летия "Зенита"
Историк назвал правильный год для празднования 100-летия "Зенита"
Футбольный историк Юрий Лукосяк в разговоре с РИА Новости заявил, что правильным годом для празднования 100-летия петербургского "Зенита" является 2031 год. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T10:09:00+03:00
2026-03-09T10:55:00+03:00
футбол
сергей семак
российская премьер-лига (рпл)
спартак москва
краснодар
зенит
сергей семак, российская премьер-лига (рпл), спартак москва, краснодар, зенит
Футбол, Сергей Семак, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва, Краснодар, Зенит
Футболисты "Зенита"
Футболисты "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Футбольный историк Юрий Лукосяк в разговоре с РИА Новости заявил, что правильным годом для празднования 100-летия петербургского "Зенита" является 2031 год.
В прошедшем сезоне "Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака в год столетия клуба впервые с сезона-2017/18 не завоевал ни чемпионство, ни Кубок страны. После этого руководство "сине-бело-голубых" заявило, что юбилейным для клуба является сезон-2025/26. В связи с результатами в нынешнем сезоне в Telegram-каналах стали появляться предложения о переносе юбилея "Зенита" на 2031 год.
«
"Моя позиция сформировалась давно. Ведь даже если разобраться в исторической литературе, то мы никогда не говорили об этой дате. У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали "год рождения - 1931-й". Эта дата исторически оправдана. Во-первых, ленинградский городской футбол перешел с территориального деления на производственное, когда за команду предприятия могли играть только его сотрудники, а не друзья друзей, что нарушало спортивный принцип. Во-вторых, мы к сожалению очень плохо знаем историю не только футбола, но и спорта вообще в нашей стране. В начале 1920-х, когда закончилась Гражданская война и был ликвидирован всевобуч, появились политизированные спортивные движения. Такая группа людей на Ленинградском металлическом заводе в возрасте 14-16 лет почему-то была признана основой той команды, которая впоследствии называлась "Сталинец" и "Зенит", - сказал Лукосяк.
"Правильно перенести столетие на 2031-й год! В 2007 году по просьбе "Зенита" я выпустил книгу, которая называется "Летопись футбольного клуба "Зенит". Там на одной из страниц есть скан публикации за май 1925 года в журнале "Спартак", в которой говорится о планах по созданию четырех футбольных команд. Но никто не обратил внимания на то, что я рядом опубликовал скан статьи, датированной несколькими месяцами позже. Там четко написано, что все из того, что планировалось в этом году, не было выполнено", - отметил историк.
Собеседник агентства подчеркнул, что матч 1925 года, который служит отправной точкой истории "Зенита", не является релевантным. "У меня есть подлинные документы, которые означают ревизию всех физкультурных организаций городских предприятий за 1926-1927 года. Там четко написано, что на ЛМЗ не было вообще ничего - ни инвентаря своего, ни своего поля, ни контингента спортсменов, ни инструкторов. Там фигурируют мальчики-девочки 14-15 лет, их порядка 150 человек. Этот документ есть у меня в домашнем архиве", - резюмировал Лукосяк.
После 20 туров Российской премьер-лиги "Зенит" (42 балла) занимает второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего "Краснодара". В 21-м туре петербуржцы 14 марта дома встретятся с московским "Спартаком".
