Историк назвал правильный год для празднования 100-летия "Зенита"

«

"Моя позиция сформировалась давно. Ведь даже если разобраться в исторической литературе, то мы никогда не говорили об этой дате. У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали "год рождения - 1931-й". Эта дата исторически оправдана. Во-первых, ленинградский городской футбол перешел с территориального деления на производственное, когда за команду предприятия могли играть только его сотрудники, а не друзья друзей, что нарушало спортивный принцип. Во-вторых, мы к сожалению очень плохо знаем историю не только футбола, но и спорта вообще в нашей стране. В начале 1920-х, когда закончилась Гражданская война и был ликвидирован всевобуч, появились политизированные спортивные движения. Такая группа людей на Ленинградском металлическом заводе в возрасте 14-16 лет почему-то была признана основой той команды, которая впоследствии называлась "Сталинец" и "Зенит", - сказал Лукосяк.