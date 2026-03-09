https://ria.ru/20260309/vu-2079572784.html
Футболист "Спартака" Ву рассказал о важности матчей с игроками уровня Дзюбы
2026-03-09T22:41:00+03:00
Футболист "Спартака" Ву рассказал о важности матчей с игроками уровня Дзюбы
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву после матча с тольяттинским "Акроном" заявил, что для получения опыта ему важны игры против таких соперников, как российский футболист Артем Дзюба.
В понедельник "Спартак
" обыграл "Акрон
" (4:3) в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ
). Ву
и Дзюба
провели полный матч.
«
"Самое главное, что мы взяли три очка. Конечно, 10 (пропущенных) голов в трех матчах - это ненормально. Надо анализировать видео и искать способы, чтобы исправить ситуацию. Когда такое преимущество, надо играть команде собраннее. Не знаю, был или нет пенальти, но надо все время играть с большей концентрацией", - сказал Ву.
"Дзюба - известный игрок для России. Сильный, высокий, умный. Такие игры (против таких соперников) для меня важны, в них я получаю больше опыта", - добавил он.
Замененный в концовке матча полузащитник "красно-белых" Пабло Солари
добавил, что несмотря на забитый гол, не смог сыграть на все 100%.
"Физически было сложно, получалось не все. Взяли три очка, но ощущения смешанные. Не на 100% я показал все, что мог, но рад трем очкам. Нужно много чего улучшить", - сказал футболист.