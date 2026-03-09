Футболист "Спартака" Ву рассказал о важности матчей с игроками уровня Дзюбы

«

"Самое главное, что мы взяли три очка. Конечно, 10 (пропущенных) голов в трех матчах - это ненормально. Надо анализировать видео и искать способы, чтобы исправить ситуацию. Когда такое преимущество, надо играть команде собраннее. Не знаю, был или нет пенальти, но надо все время играть с большей концентрацией", - сказал Ву.