"Отсталые процессы": экс-директор "Спартака" рассказал, почему покинул клуб

"Я был приглашен на должность исполнительного директора. По сути, моей зоной ответственности было все, кроме спорта. Я работал над коммерческим и маркетинговым потенциалом клуба, над построением соответствующих систем, которые поддерживали гигиену в финансовой структуре, IT-системах и во всем бэк-офисе. К сожалению, мне за год не удалось получить ресурсов и подтверждения амбиций, о которых мы говорили", - сказал Белых.

"Когда у клуба имеются системы 15-летней давности, отсутствие стандартов и прочие признаки отсталых процессов, в современном мире они делают их неконкурентоспособными. Если у вас нет достоверных данных и верной информации о ваших болельщиках и потребителях, то вы не можете принимать правильные решения - коммерческие и остальные. К сожалению, амбиции и готовность к изменениям в принципе в футболе довольно низкие. Мы попробовали, за год не получили подтверждения необходимых изменений и расстались. Как видим, сейчас все так и продолжается", - добавил он.