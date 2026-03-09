Рейтинг@Mail.ru
"Отсталые процессы": экс-директор "Спартака" рассказал, почему покинул клуб - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Футбол
 
09:06 09.03.2026 (обновлено: 09:14 09.03.2026)
"Отсталые процессы": экс-директор "Спартака" рассказал, почему покинул клуб
Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости заявил, что за время своей работы в... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Отсталые процессы": экс-директор "Спартака" рассказал, почему покинул клуб

Экс-директор "Спартака" Белых заявил, что не получил подтверждения амбиций клуба

ШАНХАЙ, 9 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости заявил, что за время своей работы в московской футбольной команде "Спартак" не получил от "красно-белых" подтверждения их амбиций.
Белых занимал пост исполнительного директора "Спартака" с июля 2023 года по август 2024 года.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Александра Мостового удивило поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом"
8 марта, 16:13
«
"Я был приглашен на должность исполнительного директора. По сути, моей зоной ответственности было все, кроме спорта. Я работал над коммерческим и маркетинговым потенциалом клуба, над построением соответствующих систем, которые поддерживали гигиену в финансовой структуре, IT-системах и во всем бэк-офисе. К сожалению, мне за год не удалось получить ресурсов и подтверждения амбиций, о которых мы говорили", - сказал Белых.
"Когда у клуба имеются системы 15-летней давности, отсутствие стандартов и прочие признаки отсталых процессов, в современном мире они делают их неконкурентоспособными. Если у вас нет достоверных данных и верной информации о ваших болельщиках и потребителях, то вы не можете принимать правильные решения - коммерческие и остальные. К сожалению, амбиции и готовность к изменениям в принципе в футболе довольно низкие. Мы попробовали, за год не получили подтверждения необходимых изменений и расстались. Как видим, сейчас все так и продолжается", - добавил он.
В нынешнем сезоне Спартак" с 32 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и отстает от лидера чемпионата "Краснодара" на 11 баллов.
Полностью интервью с Сергеем Белых читайте в понедельник на сайте РИА Новости.
Денис Бояринцев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Легионеры "Спартака" не оправдывают надежд, заявил Бояринцев
6 марта, 16:42
 
