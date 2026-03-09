WADA сообщило о переносе симпозиума из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что региональный симпозиум для Европы, который должен был пройти в Азербайджане, перенесен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Мероприятие должно было пройти 18 и 19 марта в Баку.
"Просим обратить внимание на то, что, учитывая гостеприимство принимающей стороны - министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального антидопингового агентства страны, - это решение было принято нелегко. Однако оно было принято после тщательной оценки текущих и потенциальных сбоев в авиаперевозках и проблем безопасности в связи с недавними событиями, затрагивающими Азербайджан. В конечном счете, благополучие участников и персонала симпозиума является для нас абсолютным приоритетом, что и обусловило принятое решение", - говорится в сообщении на сайте WADA.
WADA рассматривает различные варианты для проведения регионального симпозиума, включая проведение его в Баку в другую дату. Отмечается, что запланированное мероприятие в Каире на данный момент организация не планирует переносить.
5 марта МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана, а иранские вооруженные силы расследуют инцидент. В МИД РФ призвали Иран и Азербайджан проявить максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов после инцидента с БПЛА, подчеркнув, что ответственность за развитие событий лежит на авторах агрессии против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.