Ротенберг признался, что его восхищает работа Моуринью в "Бенфике"
Футбол
 
10:05 09.03.2026
Ротенберг признался, что его восхищает работа Моуринью в "Бенфике"
Ротенберг признался, что его восхищает работа Моуринью в "Бенфике" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Ротенберг признался, что его восхищает работа Моуринью в "Бенфике"
Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что его впечатлила победа португальской... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖозе Моуринью
Жозе Моуринью. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что его впечатлила победа португальской "Бенфики" Жозе Моуринью над мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов.
"Бенфика" 28 января одержала победу над "Реалом" в матче заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2, решающий мяч забил вратарь лиссабонцев Анатолий Трубин. Позднее "сливочные" переиграли "Бенфику" по сумме двух игр в "стыках" за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Конечно! – признался Ротенберг, что следит за работой футбольных тренеров. - Произвела впечатление яркая победа "Бенфики" Жозе Моуринью над мадридским "Реалом". Получил огромное удовольствие от забитого вратарем в компенсированное время гола, который вывел португальскую команду в плей-офф. Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на все и на всех не хватает".
