Ротенберг признался, что его восхищает работа Моуринью в "Бенфике"
Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что его впечатлила победа португальской... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T10:05:00+03:00
2026-03-09T10:05:00+03:00
2026-03-09T10:08:00+03:00
россия, бенфика, лига чемпионов уефа, реал мадрид, анатолий трубин, жозе моуринью, спорт, хк динамо, роман ротенберг
