Белых рассказал, как Овечкин помог "Шанхайским драконам"
Белых рассказал, как Овечкин помог "Шанхайским драконам"
2026-03-09T08:08:00+03:00
2026-03-09T08:08:00+03:00
2026-03-09T08:17:00+03:00
ШАНХАЙ, 8 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости признался, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказал необходимую помощь при трудоустройстве канадского специалиста Митча Лава на пост главного тренера китайской команды.
Покинувший "Вашингтон" Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов
" 17 января вместо канадца Жерара Галлана
, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
"Понятно, что Саша вряд ли детально следит за каждым игровым днем чемпионата КХЛ
, но привлечение тренера в клуб лиги - это не рядовое событие. Не каждый день ему звонят с просьбой высказать свое мнение о специалисте и методах его работы. Руководство нашего клуба обратилось к Александру, да. Но я отмечу, что с его стороны была не просто реакция. Он уделил этому время и предметно пообщался с профильными ребятами, которые лучше знают Лава, ведь Митч в "Вашингтоне" был тренером по обороне", - сказал Белых.
"Саша получил детальную информацию, собрал ее и обратился к нам с развернутым ответом, он помог нам. Этот момент в очередной раз подчеркивает его человеческие и профессиональные качества, его вовлеченность в вопрос. Александр очень сильно любит Россию, и знаю, что он постоянно находится на связи со своими партнерами и товарищами, он в курсе происходящего в КХЛ", - добавил он.
Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ
. В активе россиянина 921 гол. Овечкин
представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018). Всего на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ 1673 очка (921+752) по системе "гол+пас".