Гол Подколзина помог "Эдмонтону" обыграть "Вегас" в матче НХЛ
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T07:50:00+03:00
2026-03-09T07:50:00+03:00
2026-03-09T08:14:00+03:00
хоккей
спорт
василий подколзин
трент фредерик
леон драйзайтль
эдмонтон ойлерз
вегас голден найтс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, василий подколзин, трент фредерик, леон драйзайтль, эдмонтон ойлерз, вегас голден найтс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Василий Подколзин, Трент Фредерик, Леон Драйзайтль, Эдмонтон Ойлерз, Вегас Голден Найтс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
