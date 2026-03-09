Рейтинг@Mail.ru
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" обыграть "Вегас" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:50 09.03.2026 (обновлено: 08:14 09.03.2026)
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" обыграть "Вегас" в матче НХЛ
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" обыграть "Вегас" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" обыграть "Вегас" в матче НХЛ
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

Подколзил отметился голом в матче "Эдмонтона" против "Вегаса" в НХЛ

© Фото : Соцсети "Эдмонтона"Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин
Нападающий Эдмонтон Ойлерз Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Соцсети "Эдмонтона"
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Трент Фредерик (24-я минута), Василий Подколзин (43), Леон Драйзайтль (52) и Каспери Капанен (59). У "Голден Найтс" отличились Ноа Ханифин (34) и Джек Айкел (57).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 марта 2026 • начало в 04:30
Завершен
Вегас
2 : 4
Эдмонтон
33:09 • Ноа Ханифин
(Митчелл Марнер, Иван Барбашев)
56:43 • Джек Айкел
(Митчелл Марнер)
23:21 • Трент Фредерик
(Эван Бушар, Колтон Дач)
42:34 • Василий Подколзин
51:53 • Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
58:03 • Каспери Капанен
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
На счету Подколзина 29 очков (15 голов + 14 передач) в 63 матчах текущего сезона. В составе "Вегаса" на лед вышли нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, они не отметились результативными действиями.
"Эдмонтон" (70 очков) занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Вегас" (72) идет вторым.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
