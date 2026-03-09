https://ria.ru/20260309/match-2079451878.html
"Милан" второй раз за сезон обыграл лидера Серии А "Интер"
"Милан" второй раз за сезон обыграл лидера Серии А "Интер" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Милан" второй раз за сезон обыграл лидера Серии А "Интер"
"Милан" обыграл "Интер" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Милан" второй раз за сезон обыграл лидера Серии А "Интер"
"Милан" обыграл "Интер" в матче 28-го тура Серии А