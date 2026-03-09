Рейтинг@Mail.ru
"Милан" второй раз за сезон обыграл лидера Серии А "Интер"
Футбол
 
01:03 09.03.2026
"Милан" второй раз за сезон обыграл лидера Серии А "Интер"
"Милан" второй раз за сезон обыграл лидера Серии А "Интер" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Милан" второй раз за сезон обыграл лидера Серии А "Интер"
"Милан" обыграл "Интер" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Новости
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Милан" обыграл "Интер" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Хозяевами миланского дерби во втором круге выступили "россонери", которые одержали победу со счетом 1:0. Гол забил Первис Эступиньян (35-я минута).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
08 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Милан
1 : 0
Интер М
35‎’‎ • Первис Эступиньян
(Юссуф Фофана)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Милан" выиграл у принципиального соперника оба матча сезона. Первая встреча состоялась 23 ноября и завершилась с аналогичным счетом. То поражение было последним для "нерадзурри" в Серии А до этого момента. После этого клуб не проигрывал на протяжении 15 матчей, восемь последних встреч "Интер" выиграл.
"Интер" с 67 очками возглавляет таблицу чемпионата Италии. "Милан" (60) располагается на второй строчке.
В следующем туре "Интер" 14 марта примет "Аталанту", "Милан" днем позднее сыграет на выезде с "Лацио".
Кенан Йылдыз - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Италии
8 марта, 00:38
 
Футбол
 
