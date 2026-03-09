https://ria.ru/20260309/mashkov-2079489396.html
Умер многолетний администратор "Локомотива" Машков
Умер многолетний администратор "Локомотива" Машков - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Умер многолетний администратор "Локомотива" Машков
Многолетний администратор московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Машков скончался 9 марта после продолжительной болезни
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Многолетний администратор московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Машков скончался 9 марта после продолжительной болезни, сообщается на сайте
команды.
Машкову было 86 лет. С 1977 года он занимался решением административно-хозяйственных вопросов команды, от футболистов и болельщиков получил прозвище Батя.
"Машков прошел с "Локомотивом" все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене. На протяжении долгих лет существовала добрая традиция: когда команда приезжала на домашний стадион в Черкизово, футболисты, проходя мимо Машкова, обязательно здоровались с ним на удачу. Футбольный клуб "Локомотив" скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи", - говорится в сообщении.