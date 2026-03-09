Рейтинг@Mail.ru
"Никто не ушел после шоу Валиевой": босс клуба КХЛ - о переезде в Китай
Хоккей
Хоккей
 
10:00 09.03.2026
"Никто не ушел после шоу Валиевой": босс клуба КХЛ - о переезде в Китай
"Никто не ушел после шоу Валиевой": босс клуба КХЛ - о переезде в Китай - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Никто не ушел после шоу Валиевой": босс клуба КХЛ - о переезде в Китай
В Шанхае состоялись вынесенные матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках KHL World Games "Шанхайские драконы" сыграли в Китае впервые в... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
шанхайские драконы
александр овечкин
камила валиева
леонид слуцкий (тренер)
спартак москва
материалы риа спорт
https://ria.ru/20260307/kkhl-2079262455.html
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Шанхайские драконы, Александр Овечкин, Камила Валиева, Леонид Слуцкий (Тренер), Спартак Москва, Материалы РИА Спорт, Интервью РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
"Никто не ушел после шоу Валиевой": босс клуба КХЛ - о переезде в Китай

Гендиректор "Шанхайских драконов" Белых: Валиева топ-звезда с мировым признанием

Эпизод перед началом матча "Шанхайских драконов" в Шанхае
Эпизод перед началом матча Шанхайских драконов в Шанхае - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
В Шанхае состоялись вынесенные матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках KHL World Games "Шанхайские драконы" сыграли в Китае впервые в своей новейшей истории и впервые спустя шесть с лишним лет. На арене Oriental Sports Center китайская команда приняла "Сибирь" и "Барыс" и за оба матча собрала на трибунах суммарно 12 тысяч зрителей. Полноценный переезд в Шанхай "драконы" рассчитывают оформить к старту сезона-2027/28.
Давая оценку вынесенным матчам в Шанхае, генеральный директор клуба Сергей Белых в общении с журналистами выразил мнение, что организации и лиге удалось успешно выполнить задачу-минимум и превзойти свои ожидания. В эксклюзивном интервью РИА Новости Спорт руководитель "Шанхайских драконов" рассказал о новой стратегии клуба и грядущем переезде в Китай, о помощи от Александра Овечкина и диалоге с Леонидом Слуцким, а также об опыте работы в футбольном "Спартаке".

"Шанхайские драконы" — это новый клуб по своей сути"

— Многие считают, что "Шанхайские драконы" в этом сезоне не оправдали ожиданий в плане результата. У команды был яркий старт, но затем последовали заметный спад и потеря шансов на выход в плей-офф. Вы согласны с этим мнением? Или же эти ожидания не были оправданными ввиду отсутствия у команды предсезонной подготовки?
— Я согласен с этим тезисом, что команда не оправдала ожиданий. Все руководство клуба в соответствии с нашим принципом заявило по всем направлениям высокие и амбициозные цели — как в спортивной составляющей, так и маркетинговой. И если в сфере маркетинга нам удалось добиться серьезного прогресса и показать отличные результаты, то в спортивном плане этого не случилось.
Хоккей. КХЛ. Шанхайские драконы - Барыс (Астана) - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Две мощные драки и прокаты Валиевой: КХЛ вернулась в Китай. Как это было
7 марта, 18:45
— Как правильно относиться к "Шанхайским драконам"? Это продолжение пути "Куньлунь Ред Стар" или совсем новая организация?
— Мы это называем тотальной перезагрузкой. Эту историю можно сравнить с той, что произошла однажды с "Авангардом", когда в клубе полностью сменилось руководство, поставившее перед командой новые цели и задачи. В "Шанхайских драконах" то же самое: в клуб была приглашена новая команда менеджеров в рамках задачи возвращения клуба в Китай. Отличие в том, что ведутся переговоры с новыми китайскими партнерами, чтобы после переезда клуба они принимали активное участие в операционном управлении и финансировании организации. "Шанхайские драконы" — это новая философия. Мы видим себя шире, чем просто спортивный клуб. Мы строим культурный субъект. По такой сути — это новый клуб.
— Задевают ли вас комментарии в стиле "Шанхайские драконы" — это все тот же "Куньлунь", но с другим названием"?
— Нет, меня это не задевает. Ведь по спортивной части здесь пока не с чем спорить. На сегодняшний день — это, к сожалению, факт. Но с точки зрения маркетинга, медиа и работы с аудиторией нас никто не сравнивает с "Куньлунем". Наоборот, все подчеркивают, что у клуба теперь работает совершенно иной подход. Да, в некоторой степени такие комментарии подстегивают нас стремиться к лучшим результатам в спортивной составляющей, но нам достаточно своих амбиций и мотивации.
К новому сезону мы намерены подойти с более высоким качеством работы, с улучшенным подбором кадров. Конечно, есть моменты с точки зрения особенности коллектива, в большинстве своем состоящего из легионеров, которые мы не предусмотрели. Мы должны чуть более тонко и детально работать над построением состава и учесть факторы взаимодействия иностранных игроков с российскими и их уровня мотивации. Мы получили урок и стремимся стать лучше.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Шанхайские драконы" (Шанхай) - "Барыс" (Астана)
Хоккей. КХЛ. Шанхайские драконы (Шанхай) - Барыс (Астана) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Шанхайские драконы" (Шанхай) - "Барыс" (Астана)

"Результат работы видим уже сейчас"

— Видно, что клуб занимается созданием своей фан-базы. Даже на старте сезона была довольно дерзкая и даже провокационная акция с призывом к болельщикам СКА "сдать" клубную атрибутику и примкнуть к "драконам". Но выполнима ли эта задача с учетом того, что вам не только надо убедить российского болельщика поддерживать китайский клуб, но и самих жителей Китая привлечь к хоккею, который не так популярен в стране?
— Да, мы считаем, что это реально. Но термин "фан-база" можно интерпретировать по-разному. Посещаемость наших матчей в Санкт-Петербурге основана не на постоянных фанатах — хотя у нашего клуба уже имеется ядро активных, ярких и громких болельщиков, и мы ими очень гордимся, — а на лояльной аудитории, которая воспринимает хоккей не как соревнования, а как семейный досуг и вид развлечения. Этот путь — единственный, по которому можно завоевать сердца болельщиков.
Вы говорите, что хоккей в Китае не очень популярен, но давайте называть вещи своими именами — он вообще не популярен в этой стране. Если стремиться создать у людей именно спортивный интерес, то это займет гораздо больше времени. Наша задача — продавать в хорошем смысле хоккейный продукт как в развлечение.
Хоккей, как и баскетбол, который обрел в Китае достаточно высокий уровень популярности, имеет несколько преимуществ над тем же футболом. Это более интерактивные виды спорта, здесь больше пауз, которые используются медийно и позволяют прямо взаимодействовать со зрителем, создавать интерес у аудитории. Даже на матчах в Шанхае мы увидели плоды успешной работы: уже после второго периода игры с "Сибирью", которая стала первой из двух в рамках KHL World Games, весь мерч "Шанхайских драконов", представленный в большом ассортименте, был раскуплен.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкБолельщица ХК "Шанхайские Драконы"
Болельщица ХК Шанхайские Драконы - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Болельщица ХК "Шанхайские Драконы"
— Насколько в этом плане ценен для "драконов" опыт вашей и других сотрудников клуба работы в "Авангарде", чье взаимодействие с аудиторией служит примером для многих?
— Скажу скромно — этот опыт точно будет полезен. С точки зрения факта влияния на рынок и маркетинговый ландшафт то, что создал тогда "Авангард", не имело других подобных примеров в хоккее и, думаю, даже в футболе. "Авангард" с тех пор, как мы запустили ту "программу", на протяжении нескольких лет стабильно является лидером КХЛ и входит в топ-10 всех спортивных организаций в стране.
Те принципы работы, которые мы заложили тогда, принесли успех в сфере маркетинга и посещаемости матчей "Авангарда" не просто в моменте, а в долгосрочной перспективе. Опираясь на эти принципы, мы с "Шанхайскими драконами" пришли в Петербург. Результаты этой работы мы видим уже сейчас — есть существенный рост аудитории в социальных сетях и посещаемости матчей по сравнению с тем, что было ранее.
— К слову, о посещаемости. Довольны ли цифрами, которые показали на прошедших двух матчах в Шанхае?
— Абсолютно. Тут важно отметить несколько моментов. Во-первых, это тестовые мероприятия. Да, заявлено, что арена вмещает 18 тысяч зрителей. Но на каждый из матчей допустимая вместимость была ограничена до семи тысяч. Это было обговорено с КХЛ. Первую игру посетили 4352 зрителя, вторую — и вовсе 7558 зрителей. Суммарно оба матча "драконов" в Шанхае собрали 12 тысяч болельщиков. Это хорошие показатели, которые превысили наши ожидания. Мы добились этого с учетом очень короткого периода продаж билетов.
Китай сейчас проходит постновогодний период, в это время активность несколько остывает. Вместе с этим мы столкнулись с достаточно длительными процедурами согласования со стороны местных властей. Менее чем за месяц нам удалось реализовать суммарно 12 тысяч билетов, что превышает показатель НХЛ, которая в 2017 году провела матч в Шанхае. Здесь имеется большой потенциал, который при правильном стратегическом подходе может привести к хорошим результатам.
Публика классно поддерживала команду и ярко реагировала на разные моменты по ходу матчей: опасные моменты, силовые приемы, потасовки. Особенно это было заметно во второй игре. Местные зрители реагировали так, как даже в России порой не реагирует. Для китайской аудитории хоккей - это новый вид спорта. Они ощутили новый спектр эмоций. Отдельно выделю тот факт, что никто из зрителей не ушел после предматчевых выступлений Камилы Валиевой, хотя у нас были такие опасения. Это отличный показатель.

"За год работы в "Спартаке" не получил подтверждения амбиций клуба"

— Митч Лав, говоря о своем назначении на пост главного тренера "Шанхайских драконов", неоднократно отмечал роль Александра Овечкина в его трудоустройстве. Вы тоже говорили, что Овечкин в некоторой степени повлиял на приход этого тренера в клуб. Неужели Александр Михайлович настолько посвящен в сегодняшнюю жизнь хоккея в России, учитывая его высокую загруженность в НХЛ?
— Понятно, что Саша вряд ли детально следит за каждым игровым днем чемпионата КХЛ, но привлечение тренера в клуб лиги это не рядовое событие. Не каждый день ему звонят с просьбой высказать свое мнение о специалисте и методах его работы. Руководство нашего клуба обратилось к Александру, да. Но я отмечу, что с его стороны была не просто реакция. Он уделил этому время и предметно пообщался с профильными ребятами, которые лучше знают Лава, ведь Митч в "Вашингтоне" был тренером по обороне.
Саша получил детальную информацию, собрал ее и обратился к нам с развернутым ответом, он помог нам. Этот момент в очередной раз подчеркивает его человеческие и профессиональные качества, его вовлеченность в вопрос. Александр очень сильно любит Россию, и знаю, что он постоянно находится на связи со своими партнерами и товарищами, он в курсе происходящего в КХЛ.
© REUTERS / Brad MillsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Brad Mills
Александр Овечкин
— Как бы вы оценили развитие КХЛ как проекта и бизнес-модели?
— Я один из немногих представителей руководства клуба КХЛ, кто успел поработать и в футбольной сфере. Исходя из этого опыта, я с уверенностью могу заявить, что КХЛ имеет огромное преимущество как организация со своим продуктом. По части работы со зрителями, стандартов работы на аренах и организации спортивного стандарта наш хоккей идет заметно впереди футбола. По некоторым пунктам КХЛ лидирует с заметным отрывом. Но сейчас время для лиги сделать фокус на медиапродукте и динамику его развития, конкурировать с тем, что имеется в футболе. Медийный продукт нам еще предстоит развить.
— Если исходить из вашего опыта, то чем тезисно отличаются методы работы в хоккее и в футболе в плане менеджмента?
— Это касается не столько вида спорта, сколько непосредственно организации. В футболе есть примеры прогрессивных и амбициозных организаций, которые стремятся опередить время и средние стандарты. В хоккее такое тоже есть. В хоккее любую паузу используют для того или иного интерактива со зрителями. Но футбол в целом является более консервативным в этом плане виде спорта. Там не принято использовать даже затяжные паузы в матчах таким образом, что, на мой взгляд, является недостатком и в будущем станет заметной проблемой. РПЛ — сегментированная лига. КХЛ в этом смысле более целостный продукт с точными стандартами. Все остальное упирается в локальные организации.
— Каким был род вашей деятельности в футбольном "Спартаке" и почему ваше сотрудничество с "красно-белыми" не оказалось продолжительным?
— Я был приглашен на должность исполнительного директора. По сути моей зоной ответственности было все, кроме спорта. Я работал над коммерческим и маркетинговым потенциалом клуба, над построением соответствующих систем, которые поддерживали гигиену в финансовой структуре, IT-системах и во всем бэк-офисе. К сожалению, мне за год не удалось получить ресурсов и подтверждения амбиций, о которых мы говорили.

Когда у клуба имеются системы 15-летней давности, отсутствие стандартов и прочие признаки отсталых процессов, в современном мире они делают их неконкурентоспособными. Если у вас нет достоверных данных и верной информации о ваших болельщиках и потребителях, то вы не можете принимать правильные решения — коммерческие и остальные. К сожалению, амбиции и готовность к изменениям в принципе в футболе довольно низкие. Мы попробовали, за год не получили подтверждения необходимых изменений и расстались. Как видим, сейчас все так и продолжается.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики ФК "Спартак"
Болельщики ФК Спартак - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Болельщики ФК "Спартак"

"Со Слуцким мы всегда на связи"

— "Шанхайские драконы" задействуют представителей других видов спорта: баскетболист "Бруклина" Егор Демин приглашал болельщиков на матчи в Шанхае, фигуристка Камила Валиева выступила с прокатами перед играми. Есть ли план по взаимодействию с представителями футбола? С "Зенитом", например, раз вы пока базируетесь в Санкт-Петербурге.
— Мы выбираем не между видами спорта, а с точки зрения популярности и узнаваемости спортсмена. При всем уважении к "Зениту", но у клуба нет персон, которых знали бы в Китае так же, как, например, Егора Демина или, конечно же, Леонида Слуцкого. Но мы намерены по максимуму привлекать спортивных селебрити, кого в Китае знают хорошо.
© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фотография из соцсетей
Леонид Слуцкий
— А диалог со Слуцким ведется?
— Наша команда находится на связи с Леонидом Викторовичем. Руководитель нашего шанхайского офиса очень хорошо его знает. Мы очень уверенно держим руку на пульсе китайского футбола.
— Приглашение Камилы Валиевой принять участие в первых за многие годы матчах клуба в Китае можно рассматривать как жест поддержки в адрес российской фигуристки, чья карьера складывается непросто?
— Мне кажется, Камила в этом смысле не нуждается в поддержке. Она — топ-спортсменка. Сто процентов. Она имеет мировое признание. А в Китае Камила и вовсе, вероятно, самая популярная фигуристка. Камила имеет здесь грандиозную фан-базу, сотни фанатов встречали ее в аэропорту Шанхая. Ее статус топ-звезды неоспорим. Мы рассматриваем взаимодействие с Камилой как партнерство двух мощных спортивных брендов.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Драконы" (Шанхай) – "Сибирь" (Новосибирская область)
Хоккей. КХЛ. Драконы (Шанхай) – Сибирь (Новосибирская область) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Драконы" (Шанхай) – "Сибирь" (Новосибирская область)
 
Хоккей КХЛ 2025-2026 Шанхайские драконы Александр Овечкин Камила Валиева Леонид Слуцкий (Тренер) Спартак Москва
 
