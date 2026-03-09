"Никто не ушел после шоу Валиевой": босс клуба КХЛ - о переезде в Китай

В Шанхае состоялись вынесенные матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках KHL World Games "Шанхайские драконы" сыграли в Китае впервые в своей новейшей истории и впервые спустя шесть с лишним лет. На арене Oriental Sports Center китайская команда приняла "Сибирь" и "Барыс" и за оба матча собрала на трибунах суммарно 12 тысяч зрителей. Полноценный переезд в Шанхай "драконы" рассчитывают оформить к старту сезона-2027/28.

Давая оценку вынесенным матчам в Шанхае, генеральный директор клуба Сергей Белых в общении с журналистами выразил мнение, что организации и лиге удалось успешно выполнить задачу-минимум и превзойти свои ожидания. В эксклюзивном интервью РИА Новости Спорт руководитель "Шанхайских драконов" рассказал о новой стратегии клуба и грядущем переезде в Китай, о помощи от Александра Овечкина и диалоге с Леонидом Слуцким, а также об опыте работы в футбольном "Спартаке".

"Шанхайские драконы" — это новый клуб по своей сути"

— Многие считают, что "Шанхайские драконы" в этом сезоне не оправдали ожиданий в плане результата. У команды был яркий старт, но затем последовали заметный спад и потеря шансов на выход в плей-офф. Вы согласны с этим мнением? Или же эти ожидания не были оправданными ввиду отсутствия у команды предсезонной подготовки?

— Я согласен с этим тезисом, что команда не оправдала ожиданий. Все руководство клуба в соответствии с нашим принципом заявило по всем направлениям высокие и амбициозные цели — как в спортивной составляющей, так и маркетинговой. И если в сфере маркетинга нам удалось добиться серьезного прогресса и показать отличные результаты, то в спортивном плане этого не случилось.

— Как правильно относиться к "Шанхайским драконам"? Это продолжение пути "Куньлунь Ред Стар" или совсем новая организация?

— Мы это называем тотальной перезагрузкой. Эту историю можно сравнить с той, что произошла однажды с "Авангардом", когда в клубе полностью сменилось руководство, поставившее перед командой новые цели и задачи. В "Шанхайских драконах" то же самое: в клуб была приглашена новая команда менеджеров в рамках задачи возвращения клуба в Китай. Отличие в том, что ведутся переговоры с новыми китайскими партнерами, чтобы после переезда клуба они принимали активное участие в операционном управлении и финансировании организации. "Шанхайские драконы" — это новая философия. Мы видим себя шире, чем просто спортивный клуб. Мы строим культурный субъект. По такой сути — это новый клуб.

— Задевают ли вас комментарии в стиле "Шанхайские драконы" — это все тот же "Куньлунь", но с другим названием"?

— Нет, меня это не задевает. Ведь по спортивной части здесь пока не с чем спорить. На сегодняшний день — это, к сожалению, факт. Но с точки зрения маркетинга, медиа и работы с аудиторией нас никто не сравнивает с "Куньлунем". Наоборот, все подчеркивают, что у клуба теперь работает совершенно иной подход. Да, в некоторой степени такие комментарии подстегивают нас стремиться к лучшим результатам в спортивной составляющей, но нам достаточно своих амбиций и мотивации.

К новому сезону мы намерены подойти с более высоким качеством работы, с улучшенным подбором кадров. Конечно, есть моменты с точки зрения особенности коллектива, в большинстве своем состоящего из легионеров, которые мы не предусмотрели. Мы должны чуть более тонко и детально работать над построением состава и учесть факторы взаимодействия иностранных игроков с российскими и их уровня мотивации. Мы получили урок и стремимся стать лучше.

"Результат работы видим уже сейчас"

— Видно, что клуб занимается созданием своей фан-базы. Даже на старте сезона была довольно дерзкая и даже провокационная акция с призывом к болельщикам СКА "сдать" клубную атрибутику и примкнуть к "драконам". Но выполнима ли эта задача с учетом того, что вам не только надо убедить российского болельщика поддерживать китайский клуб, но и самих жителей Китая привлечь к хоккею, который не так популярен в стране?

— Да, мы считаем, что это реально. Но термин "фан-база" можно интерпретировать по-разному. Посещаемость наших матчей в Санкт-Петербурге основана не на постоянных фанатах — хотя у нашего клуба уже имеется ядро активных, ярких и громких болельщиков, и мы ими очень гордимся, — а на лояльной аудитории, которая воспринимает хоккей не как соревнования, а как семейный досуг и вид развлечения. Этот путь — единственный, по которому можно завоевать сердца болельщиков.

Вы говорите, что хоккей в Китае не очень популярен, но давайте называть вещи своими именами — он вообще не популярен в этой стране. Если стремиться создать у людей именно спортивный интерес, то это займет гораздо больше времени. Наша задача — продавать в хорошем смысле хоккейный продукт как в развлечение.

Хоккей, как и баскетбол, который обрел в Китае достаточно высокий уровень популярности, имеет несколько преимуществ над тем же футболом. Это более интерактивные виды спорта, здесь больше пауз, которые используются медийно и позволяют прямо взаимодействовать со зрителем, создавать интерес у аудитории. Даже на матчах в Шанхае мы увидели плоды успешной работы: уже после второго периода игры с "Сибирью", которая стала первой из двух в рамках KHL World Games, весь мерч "Шанхайских драконов", представленный в большом ассортименте, был раскуплен.

— Насколько в этом плане ценен для "драконов" опыт вашей и других сотрудников клуба работы в "Авангарде", чье взаимодействие с аудиторией служит примером для многих?

— Скажу скромно — этот опыт точно будет полезен. С точки зрения факта влияния на рынок и маркетинговый ландшафт то, что создал тогда "Авангард", не имело других подобных примеров в хоккее и, думаю, даже в футболе. "Авангард" с тех пор, как мы запустили ту "программу", на протяжении нескольких лет стабильно является лидером КХЛ и входит в топ-10 всех спортивных организаций в стране.

Те принципы работы, которые мы заложили тогда, принесли успех в сфере маркетинга и посещаемости матчей "Авангарда" не просто в моменте, а в долгосрочной перспективе. Опираясь на эти принципы, мы с "Шанхайскими драконами" пришли в Петербург. Результаты этой работы мы видим уже сейчас — есть существенный рост аудитории в социальных сетях и посещаемости матчей по сравнению с тем, что было ранее.

— К слову, о посещаемости. Довольны ли цифрами, которые показали на прошедших двух матчах в Шанхае?

— Абсолютно. Тут важно отметить несколько моментов. Во-первых, это тестовые мероприятия. Да, заявлено, что арена вмещает 18 тысяч зрителей. Но на каждый из матчей допустимая вместимость была ограничена до семи тысяч. Это было обговорено с КХЛ. Первую игру посетили 4352 зрителя, вторую — и вовсе 7558 зрителей. Суммарно оба матча "драконов" в Шанхае собрали 12 тысяч болельщиков. Это хорошие показатели, которые превысили наши ожидания. Мы добились этого с учетом очень короткого периода продаж билетов.

Китай сейчас проходит постновогодний период, в это время активность несколько остывает. Вместе с этим мы столкнулись с достаточно длительными процедурами согласования со стороны местных властей. Менее чем за месяц нам удалось реализовать суммарно 12 тысяч билетов, что превышает показатель НХЛ, которая в 2017 году провела матч в Шанхае. Здесь имеется большой потенциал, который при правильном стратегическом подходе может привести к хорошим результатам.

Публика классно поддерживала команду и ярко реагировала на разные моменты по ходу матчей: опасные моменты, силовые приемы, потасовки. Особенно это было заметно во второй игре. Местные зрители реагировали так, как даже в России порой не реагирует. Для китайской аудитории хоккей - это новый вид спорта. Они ощутили новый спектр эмоций. Отдельно выделю тот факт, что никто из зрителей не ушел после предматчевых выступлений Камилы Валиевой, хотя у нас были такие опасения. Это отличный показатель.

"За год работы в "Спартаке" не получил подтверждения амбиций клуба"

— Митч Лав, говоря о своем назначении на пост главного тренера "Шанхайских драконов", неоднократно отмечал роль Александра Овечкина в его трудоустройстве. Вы тоже говорили, что Овечкин в некоторой степени повлиял на приход этого тренера в клуб. Неужели Александр Михайлович настолько посвящен в сегодняшнюю жизнь хоккея в России, учитывая его высокую загруженность в НХЛ?

— Понятно, что Саша вряд ли детально следит за каждым игровым днем чемпионата КХЛ, но привлечение тренера в клуб лиги это не рядовое событие. Не каждый день ему звонят с просьбой высказать свое мнение о специалисте и методах его работы. Руководство нашего клуба обратилось к Александру, да. Но я отмечу, что с его стороны была не просто реакция. Он уделил этому время и предметно пообщался с профильными ребятами, которые лучше знают Лава, ведь Митч в "Вашингтоне" был тренером по обороне.

Саша получил детальную информацию, собрал ее и обратился к нам с развернутым ответом, он помог нам. Этот момент в очередной раз подчеркивает его человеческие и профессиональные качества, его вовлеченность в вопрос. Александр очень сильно любит Россию, и знаю, что он постоянно находится на связи со своими партнерами и товарищами, он в курсе происходящего в КХЛ.

Александр Овечкин

— Как бы вы оценили развитие КХЛ как проекта и бизнес-модели?

— Я один из немногих представителей руководства клуба КХЛ, кто успел поработать и в футбольной сфере. Исходя из этого опыта, я с уверенностью могу заявить, что КХЛ имеет огромное преимущество как организация со своим продуктом. По части работы со зрителями, стандартов работы на аренах и организации спортивного стандарта наш хоккей идет заметно впереди футбола. По некоторым пунктам КХЛ лидирует с заметным отрывом. Но сейчас время для лиги сделать фокус на медиапродукте и динамику его развития, конкурировать с тем, что имеется в футболе. Медийный продукт нам еще предстоит развить.

— Если исходить из вашего опыта, то чем тезисно отличаются методы работы в хоккее и в футболе в плане менеджмента?

— Это касается не столько вида спорта, сколько непосредственно организации. В футболе есть примеры прогрессивных и амбициозных организаций, которые стремятся опередить время и средние стандарты. В хоккее такое тоже есть. В хоккее любую паузу используют для того или иного интерактива со зрителями. Но футбол в целом является более консервативным в этом плане виде спорта. Там не принято использовать даже затяжные паузы в матчах таким образом, что, на мой взгляд, является недостатком и в будущем станет заметной проблемой. РПЛ — сегментированная лига. КХЛ в этом смысле более целостный продукт с точными стандартами. Все остальное упирается в локальные организации.

— Каким был род вашей деятельности в футбольном "Спартаке" и почему ваше сотрудничество с "красно-белыми" не оказалось продолжительным?

— Я был приглашен на должность исполнительного директора. По сути моей зоной ответственности было все, кроме спорта. Я работал над коммерческим и маркетинговым потенциалом клуба, над построением соответствующих систем, которые поддерживали гигиену в финансовой структуре, IT-системах и во всем бэк-офисе. К сожалению, мне за год не удалось получить ресурсов и подтверждения амбиций, о которых мы говорили.



Когда у клуба имеются системы 15-летней давности, отсутствие стандартов и прочие признаки отсталых процессов, в современном мире они делают их неконкурентоспособными. Если у вас нет достоверных данных и верной информации о ваших болельщиках и потребителях, то вы не можете принимать правильные решения — коммерческие и остальные. К сожалению, амбиции и готовность к изменениям в принципе в футболе довольно низкие. Мы попробовали, за год не получили подтверждения необходимых изменений и расстались. Как видим, сейчас все так и продолжается.

"Со Слуцким мы всегда на связи"

— "Шанхайские драконы" задействуют представителей других видов спорта: баскетболист "Бруклина" Егор Демин приглашал болельщиков на матчи в Шанхае, фигуристка Камила Валиева выступила с прокатами перед играми. Есть ли план по взаимодействию с представителями футбола? С "Зенитом", например, раз вы пока базируетесь в Санкт-Петербурге.

— Мы выбираем не между видами спорта, а с точки зрения популярности и узнаваемости спортсмена. При всем уважении к "Зениту", но у клуба нет персон, которых знали бы в Китае так же, как, например, Егора Демина или, конечно же, Леонида Слуцкого. Но мы намерены по максимуму привлекать спортивных селебрити, кого в Китае знают хорошо.

Леонид Слуцкий

— А диалог со Слуцким ведется?

— Наша команда находится на связи с Леонидом Викторовичем. Руководитель нашего шанхайского офиса очень хорошо его знает. Мы очень уверенно держим руку на пульсе китайского футбола.

— Приглашение Камилы Валиевой принять участие в первых за многие годы матчах клуба в Китае можно рассматривать как жест поддержки в адрес российской фигуристки, чья карьера складывается непросто?