"Хочется меньше пропускать": Маркиньос высказался после матча с "Акроном"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Маркиньос заявил, что главный тренер команды испанец Хуан Карлос Карседо работает над уменьшением количества пропущенных столичной командой мячей.
В понедельник "Спартак" дома обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 4:3 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы по ходу встречи отыгрались со счета 1:3, но упустили ничью на 88-й минуте из-за гола Маркиньоса.
"Сложный матч, но мы сохранили спокойствие, смогли перевернуть ситуацию. Рад трем очкам. Тренер работает над ситуацией. Конечно, хочется пропускать меньше голов. Надеемся, что в следующей игре сможем улучшить этот момент", - заявил Маркиньос журналистам.
"Нужно работать от матча к матчу. Сейчас сосредоточены на матче с "Зенитом". Это сложный соперник, но и мы "Спартак". У нас есть шансы победить", - отметил он.
"Главное, что мы взяли три очка. Но надо что-то делать с ситуацией, когда мы быстро пропускаем два мяча, как было и в прошлом матче. Мы обсуждали в перерыве, что нельзя расслабляться. 10 голов в трех матчах - это слишком много. Нужно исправлять эту ситуацию, работать над деталями и готовиться к матчу с "Зенитом", - добавил полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс.
"Спартак" в четверг на выезде крупно проиграл московскому "Динамо" (2:5) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России. Эта игра была второй для Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе. В турнирной таблице чемпионата России московская команда, набрав 35 очков, занимает шестое место. В 21-м туре РПЛ "Спартак" сыграет в гостях против петербургского "Зенита".