"Хочется меньше пропускать": Маркиньос высказался после матча с "Акроном"
Футбол
 
22:11 09.03.2026 (обновлено: 22:44 09.03.2026)
"Хочется меньше пропускать": Маркиньос высказался после матча с "Акроном"
"Хочется меньше пропускать": Маркиньос высказался после матча с "Акроном"
Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Маркиньос заявил, что главный тренер команды испанец Хуан Карлос Карседо работает над... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
футбол
спорт
карлос карседо
акрон
маркиньос
кристофер мартинс
зенит
акрон (тольятти)
Новости
спорт, карлос карседо, акрон, маркиньос, кристофер мартинс, зенит, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл), спартак москва
Футбол, Спорт, Карлос Карседо, Акрон, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Зенит, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва
"Хочется меньше пропускать": Маркиньос высказался после матча с "Акроном"

Маркиньос: главный тренер "Спартака" работает над уменьшением пропущенных мячей

Маркиньос - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Маркиньос заявил, что главный тренер команды испанец Хуан Карлос Карседо работает над уменьшением количества пропущенных столичной командой мячей.
В понедельник "Спартак" дома обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 4:3 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы по ходу встречи отыгрались со счета 1:3, но упустили ничью на 88-й минуте из-за гола Маркиньоса.
Дзюба пошутил, что готов возглавить "Спартак"
"Сложный матч, но мы сохранили спокойствие, смогли перевернуть ситуацию. Рад трем очкам. Тренер работает над ситуацией. Конечно, хочется пропускать меньше голов. Надеемся, что в следующей игре сможем улучшить этот момент", - заявил Маркиньос журналистам.
"Нужно работать от матча к матчу. Сейчас сосредоточены на матче с "Зенитом". Это сложный соперник, но и мы "Спартак". У нас есть шансы победить", - отметил он.
"Главное, что мы взяли три очка. Но надо что-то делать с ситуацией, когда мы быстро пропускаем два мяча, как было и в прошлом матче. Мы обсуждали в перерыве, что нельзя расслабляться. 10 голов в трех матчах - это слишком много. Нужно исправлять эту ситуацию, работать над деталями и готовиться к матчу с "Зенитом", - добавил полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс.
"Спартак" в четверг на выезде крупно проиграл московскому "Динамо" (2:5) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России. Эта игра была второй для Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе. В турнирной таблице чемпионата России московская команда, набрав 35 очков, занимает шестое место. В 21-м туре РПЛ "Спартак" сыграет в гостях против петербургского "Зенита".
Дзюба признался, что передумал завершать карьеру по окончании сезона
Футбол Спорт Карлос Карседо Акрон Маркиньос Кристофер Мартинс Зенит Акрон (Тольятти) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Спартак Москва
 
