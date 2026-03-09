Рейтинг@Mail.ru
Карпин 9 марта объявит расширенный состав сборной России на сбор
Футбол
 
18:38 09.03.2026 (обновлено: 19:02 09.03.2026)
Карпин 9 марта объявит расширенный состав сборной России на сбор
Карпин 9 марта объявит расширенный состав сборной России на сбор - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Карпин 9 марта объявит расширенный состав сборной России на сбор
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в понедельник объявит расширенный состав национальной команды на тренировочный сбор для подготовки к... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
футбол
спорт
николай писарев
валерий карпин
спорт, николай писарев, валерий карпин
Футбол, Спорт, Николай Писарев, Валерий Карпин
Карпин 9 марта объявит расширенный состав сборной России на сбор

Карпин в понедельник объявит расширенный состав сборной РФ на мартовские матчи

Валерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в понедельник объявит расширенный состав национальной команды на тренировочный сбор для подготовки к мартовским товарищеским матчам, заявил РИА Новости его помощник Николай Писарев.
"Валерий Георгиевич сегодня объявит расширенный состав", - сказал Писарев.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ
Футбол Спорт Николай Писарев Валерий Карпин
 
