В Бразилии судья удалил 23 футболистов за драку на матче
Футбол
 
14:51 09.03.2026
В Бразилии судья удалил 23 футболистов за драку на матче
В Бразилии судья удалил 23 футболистов за драку на матче
Футболисты бразильских клубов "Атлетико Минейро" и "Крузейро" получили 23 красные карточки по итогам массовой драки, потребовавшей вмешательства полиции. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
В Бразилии судья удалил 23 футболистов за драку на матче

Футболисты "Атлетико Минейро" и "Крузейро" получили 23 красные карточки за драку

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Футболисты бразильских клубов "Атлетико Минейро" и "Крузейро" получили 23 красные карточки по итогам массовой драки, потребовавшей вмешательства полиции.
Финальный матч чемпионата штата Минас-Жерайс прошел в воскресенье на поле "Крузейро" и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Столкновение в компенсированное ко второму тайму время началось с подката полузащитника "Крузейро" Кристиана против вратаря "Атлетико Минейро" Эверсона, который в ответ повалил соперника на землю и упал ему коленями на лицо. Это привело к массовой драке с участием запасных игроков и членов тренерского штаба.
В итоговом протоколе у "Крузейро" было удалено 12 игроков, у "Атлетико Минейро" - 11. Красные карточки получили бывшие игроки петербургского "Зенита" Халк, Жерсон и Матео Кассьерра.
Футбол. Лига Чемпионов. Матч Барселона - Спартак. Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Хави обвинил Лапорту в срыве возвращения Месси в "Барселону"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
