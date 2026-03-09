https://ria.ru/20260309/futbolisty-2079519500.html
В Бразилии судья удалил 23 футболистов за драку на матче
Футболисты бразильских клубов "Атлетико Минейро" и "Крузейро" получили 23 красные карточки по итогам массовой драки, потребовавшей вмешательства полиции. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
футбол
спорт
матео кассьерра
атлетико минейро
крузейро
зенит
халк
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, матео кассьерра, атлетико минейро, крузейро, зенит, халк
Футболисты "Атлетико Минейро" и "Крузейро" получили 23 красные карточки за драку