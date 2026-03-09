https://ria.ru/20260309/forma-2079505168.html
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028 - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028
Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, которая является экипировщиком сборных России, Михаил Куснирович заявил РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T12:58:00+03:00
2026-03-09T12:58:00+03:00
2026-03-09T12:58:00+03:00
россия
михаил куснирович
олимпийский комитет россии (окр)
олимпиада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742341967_0:214:3259:2047_1920x0_80_0_0_f0da3a7c010ff1724d5665c369f98e14.jpg
https://ria.ru/20260309/primer-2079503501.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742341967_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01c1979e06359271187cb37aa65e9ad6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил куснирович, олимпийский комитет россии (окр), олимпиада
Россия, Михаил Куснирович, Олимпийский комитет России (ОКР), Олимпиада
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028
Bosco di Ciliegi: работа над дизайном формы к ОИ-2028 идет не для галочки