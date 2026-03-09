Рейтинг@Mail.ru
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028 - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/forma-2079505168.html
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028 - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028
Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, которая является экипировщиком сборных России, Михаил Куснирович заявил РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T12:58:00+03:00
2026-03-09T12:58:00+03:00
россия
михаил куснирович
олимпийский комитет россии (окр)
олимпиада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742341967_0:214:3259:2047_1920x0_80_0_0_f0da3a7c010ff1724d5665c369f98e14.jpg
https://ria.ru/20260309/primer-2079503501.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742341967_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01c1979e06359271187cb37aa65e9ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, михаил куснирович, олимпийский комитет россии (окр), олимпиада
Россия, Михаил Куснирович, Олимпийский комитет России (ОКР), Олимпиада
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028

Bosco di Ciliegi: работа над дизайном формы к ОИ-2028 идет не для галочки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг с символикой Олимпийских игр в Токио
Флаг с символикой Олимпийских игр в Токио - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаг с символикой Олимпийских игр в Токио. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, которая является экипировщиком сборных России, Михаил Куснирович заявил РИА Новости, что работа над дизайном формы национальной команды к летним Олимпийским играм 2028 года идет не для галочки.
Олимпийский комитет России (ОКР) заключил контракт с компанией Bosco в январе. Соглашение рассчитано на два олимпийских цикла.
"Дизайн на лето 2028 года мы готовим не на всякий случай, а чтобы участвовать", - сказал Куснирович.
Ранее Bosco уже выступала в качестве официального поставщика формы для сборных команд России. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Станет примером": Терентьев поздравил Ворончихину с золотом Паралимпиады
Вчера, 12:50
 
РоссияМихаил КуснировичОлимпийский комитет России (ОКР)Олимпиада
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала