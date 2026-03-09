Рейтинг@Mail.ru
Дзюба пошутил, что готов возглавить "Спартак"
Футбол
 
21:52 09.03.2026
Дзюба пошутил, что готов возглавить "Спартак"
Дзюба пошутил, что готов возглавить "Спартак"
Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба в шутку заявил, что готов стать главным тренером московского "Спартака". РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, россия, акрон, артём дзюба, хуан карлос, акрон (тольятти), спартак москва, динамо москва
Футбол, Спорт, Россия, Акрон, Артём Дзюба, Хуан Карлос, Акрон (Тольятти), Спартак Москва, Динамо Москва
Дзюба пошутил, что готов возглавить "Спартак"

Дзюба в шутку заявил, что готов стать главным тренером московского "Спартака"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба в шутку заявил, что готов стать главным тренером московского "Спартака".
В понедельник "Акрон" уступил на выезде "Спартаку" (3:4) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы по ходу встречи отыгрались со счета 1:3, но упустили ничью на 88-й минуте.
Сергей Пиняев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные
Вчера, 19:46
«
"До лета доиграю, а там посмотрим. В принципе, готов. Если честно, хочется, чтобы "Спартак" великий вернулся. При (Хуане Карлосе) Карседо не станет? Время покажет", - ответил Дзюба на вопрос одного из болельщиков о возможности возглавить "Спартак".
В июне Дзюба продлил контракт с "Акроном" до конца сезона-2025/26.
"Спартак" в четверг на выезде крупно проиграл московскому "Динамо" (2:5) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России. Эта игра была второй для испанца Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе. В турнирной таблице чемпионата России московская команда, набрав 35 очков, занимает шестое место.
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
9 марта 2025, 16:41
 
ФутболСпортРоссияАкронАртём ДзюбаХуан КарлосАкрон (Тольятти)Спартак МоскваДинамо Москва
 
