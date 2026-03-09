Дзюба пошутил, что готов возглавить "Спартак"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба в шутку заявил, что готов стать главным тренером московского "Спартака".
В понедельник "Акрон" уступил на выезде "Спартаку" (3:4) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы по ходу встречи отыгрались со счета 1:3, но упустили ничью на 88-й минуте.
"До лета доиграю, а там посмотрим. В принципе, готов. Если честно, хочется, чтобы "Спартак" великий вернулся. При (Хуане Карлосе) Карседо не станет? Время покажет", - ответил Дзюба на вопрос одного из болельщиков о возможности возглавить "Спартак".
В июне Дзюба продлил контракт с "Акроном" до конца сезона-2025/26.
"Спартак" в четверг на выезде крупно проиграл московскому "Динамо" (2:5) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России. Эта игра была второй для испанца Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе. В турнирной таблице чемпионата России московская команда, набрав 35 очков, занимает шестое место.
