https://ria.ru/20260309/dzjuba-2079566155.html
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба назвал болезненным поражение в матче чемпионата России по футболу против московского "Спартака". РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T21:33:00+03:00
2026-03-09T21:33:00+03:00
2026-03-09T21:33:00+03:00
футбол
спорт
артём дзюба
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
акрон (тольятти)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743531306_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_fd181e228d688bd6f6d1f43a8604dd6d.jpg
https://ria.ru/20260309/poluzaschitnik-2079556628.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743531306_757:0:3361:1953_1920x0_80_0_0_54b72a3f5df9c644717fb2fb640970bc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, артём дзюба, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), акрон (тольятти)
Футбол, Спорт, Артём Дзюба, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Акрон (Тольятти)
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против московского "Спартака" болезненным