Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным
Футбол
 
21:33 09.03.2026
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба назвал болезненным поражение в матче чемпионата России по футболу против московского "Спартака".
футбол
спорт
артём дзюба
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
акрон (тольятти)
спорт, артём дзюба, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), акрон (тольятти)
Футбол, Спорт, Артём Дзюба, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Акрон (Тольятти)
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба назвал болезненным поражение в матче чемпионата России по футболу против московского "Спартака".
В понедельник "Акрон" уступил на выезде "Спартаку" (3:4) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы по ходу встречи отыгрались со счета 1:3, но упустили ничью на 88-й минуте.
«
"Так проиграть - это больно. Вопросов по судейству нет", - сказал воспитанник московского клуба журналистам.
"Спартак" после 20 туров занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 35 очков. "Акрон" (21 очко) проиграл четыре встречи в чемпионате России подряд и идет 11-м.
