Московское "Динамо" впервые в сезоне КХЛ победило "Динамо" из Минска

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:4 (0:1, 3:2, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Никита Гусев (27-я минута), Роман Калиниченко (30), для которого этот гол стал первым за "Динамо", Егор Римашевский (32, 41) и Дилан Сикьюра (51, 60). В составе гостей шайбы забросили Брэйди Лайл (3), Виталий Пинчук (28), Станислав Галиев (38) и Сэм Энэс (58).
09 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
06:56 • Никита Гусев
09:08 • Mikhail Kalinichenko
(Джордан Уил, Никита Гусев)
11:21 • Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков)
00:50 • Егор Римашевский
10:41 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Магомед Шараканов)
19:59 • Дилан Сикура
02:18 • Брэйд Лайл
07:36 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
17:25 • Станислав Галиев
(Алекс Лимож, Роберт Хэмилтон)
17:44 • Сам Анас
Энэс также отдал голевую передачу на Лайла и побил рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат среди иностранцев. Американец с 82 очками (30 голов + 52 передачи) возглавляет таблицу бомбардиров лиги.
Московское "Динамо" после трех поражений от минчан впервые в текущем сезоне победило соперников из Белоруссии.
Московский клуб, набрав 75 очков, занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова проиграла третий матч подряд и идет второй с 83 баллами.
В следующем матче подопечные Вячеслава Козлова 11 марта примут "Шанхайских драконов", минчане в тот же день сыграют на выезде с петербургским СКА.