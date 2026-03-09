Московское "Динамо" впервые в сезоне КХЛ победило "Динамо" из Минска

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Энэс также отдал голевую передачу на Лайла и побил рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат среди иностранцев. Американец с 82 очками (30 голов + 52 передачи) возглавляет таблицу бомбардиров лиги.

Московское "Динамо" после трех поражений от минчан впервые в текущем сезоне победило соперников из Белоруссии.