Московское "Динамо" впервые в сезоне КХЛ победило "Динамо" из Минска
Хоккей
Хоккей
 
19:33 09.03.2026
Московское "Динамо" впервые в сезоне КХЛ победило "Динамо" из Минска
Московское "Динамо" впервые в сезоне КХЛ победило "Динамо" из Минска
Московское "Динамо" впервые в сезоне КХЛ победило "Динамо" из Минска
Московское "Динамо" обыграло минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Московское "Динамо" впервые в сезоне КХЛ победило "Динамо" из Минска

Московское "Динамо" впервые в сезоне КХЛ победило минское "Динамо"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск)
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:4 (0:1, 3:2, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Никита Гусев (27-я минута), Роман Калиниченко (30), для которого этот гол стал первым за "Динамо", Егор Римашевский (32, 41) и Дилан Сикьюра (51, 60). В составе гостей шайбы забросили Брэйди Лайл (3), Виталий Пинчук (28), Станислав Галиев (38) и Сэм Энэс (58).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
09 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
6 : 4
Динамо Минск
06:56 • Никита Гусев
09:08 • Mikhail Kalinichenko
(Джордан Уил, Никита Гусев)
11:21 • Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков)
00:50 • Егор Римашевский
(Дилан Сикура, Даниил Пыленков)
10:41 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Магомед Шараканов)
19:59 • Дилан Сикура
02:18 • Брэйд Лайл
(Ксавье Уэлле, Сам Анас)
07:36 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
17:25 • Станислав Галиев
(Алекс Лимож, Роберт Хэмилтон)
17:44 • Сам Анас
Календарь Турнирная таблица История встреч
Энэс также отдал голевую передачу на Лайла и побил рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат среди иностранцев. Американец с 82 очками (30 голов + 52 передачи) возглавляет таблицу бомбардиров лиги.
Московское "Динамо" после трех поражений от минчан впервые в текущем сезоне победило соперников из Белоруссии.
Московский клуб, набрав 75 очков, занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова проиграла третий матч подряд и идет второй с 83 баллами.
В следующем матче подопечные Вячеслава Козлова 11 марта примут "Шанхайских драконов", минчане в тот же день сыграют на выезде с петербургским СКА.
"Локомотив" гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ
Вчера, 19:32
Вчера, 19:32
 
Хоккей Спорт Брэйд Лайл Никита Гусев Роман Калиниченко Шанхайские драконы Динамо (Минск) СКА (Санкт-Петербург) КХЛ 2025-2026
 
