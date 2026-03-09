Буллит Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Натан Маккиннон (33-я минута) и Николя Руа (53). В составе проигравших шайбами отметились Кирилл Капризов (45) и Нико Штурм (48). Победу в серии буллитов "лавинам" принесли точные броски Валерия Ничушкина и Маккиннона.
08 марта 2026 • начало в 21:00
Закончен (Б)
32:19 • Натан Маккиннон
52:39 • Николас Рой
65:01 • Валерий Ничушкин (П)
65:01 • Натан Маккиннон (П)
44:17 • Кирилл Капризов
47:01 • Нико Штурм
(Брок Фабер)
65:01 • Мэттью Болди (П)
В текущем сезоне Маккиннон с 43 шайбами возглавляет таблицу снайперов лиги и со 104 очками (43 гола + 61 передача) идет вторым в списке бомбардиров. Капризов отметился 76-м результативным действием (36+40) в сезоне, россиянин делит седьмую строчку списка бомбардиров лиги с Мартином Нечасом.
"Колорадо" выиграл пятый матч подряд и с 95 очками возглавляет таблицу Центрального дивизиона. "Миннесота" (85 очков) идет третьей.
