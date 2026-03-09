Рейтинг@Mail.ru
Буллит Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:07 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/bullit-2079449787.html
Буллит Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ
Буллит Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Буллит Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T00:07:00+03:00
2026-03-09T00:07:00+03:00
хоккей
спорт
денвер
кирилл капризов
нико штурм
валерий ничушкин
колорадо эвеланш
миннесота уайлд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945838741_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_c5fb6eae8086c5172c74346f5c7e1cf4.jpg
https://ria.ru/20260308/kuchera-2079344830.html
денвер
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945838741_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_80db02bef65255536003d0d9478372b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, денвер, кирилл капризов, нико штурм, валерий ничушкин, колорадо эвеланш, миннесота уайлд, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Денвер, Кирилл Капризов, Нико Штурм, Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш, Миннесота Уайлд, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Буллит Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ

"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"
Валерий Ничушкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Натан Маккиннон (33-я минута) и Николя Руа (53). В составе проигравших шайбами отметились Кирилл Капризов (45) и Нико Штурм (48). Победу в серии буллитов "лавинам" принесли точные броски Валерия Ничушкина и Маккиннона.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 марта 2026 • начало в 21:00
Закончен (Б)
Колорадо
3 : 21:0
Миннесота
32:19 • Натан Маккиннон
(Назем Кадри)
52:39 • Николас Рой
(Бретт Кулак, Джоэл Кивиранта)
65:01 • Валерий Ничушкин (П)
65:01 • Натан Маккиннон (П)
44:17 • Кирилл Капризов
(Квин Хьюс, Юэль Эрикссон Эк)
47:01 • Нико Штурм
(Брок Фабер)
65:01 • Мэттью Болди (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В текущем сезоне Маккиннон с 43 шайбами возглавляет таблицу снайперов лиги и со 104 очками (43 гола + 61 передача) идет вторым в списке бомбардиров. Капризов отметился 76-м результативным действием (36+40) в сезоне, россиянин делит седьмую строчку списка бомбардиров лиги с Мартином Нечасом.
"Колорадо" выиграл пятый матч подряд и с 95 очками возглавляет таблицу Центрального дивизиона. "Миннесота" (85 очков) идет третьей.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Вчера, 10:40
 
ХоккейСпортДенверКирилл КапризовНико ШтурмВалерий НичушкинКолорадо ЭвеланшМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала