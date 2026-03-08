Рейтинг@Mail.ru
"Сандерленд" проиграл команде третьей лиги в Кубке Англии
Футбол
 
18:35 08.03.2026 (обновлено: 18:52 08.03.2026)
"Сандерленд" проиграл команде третьей лиги в Кубке Англии
"Сандерленд" проиграл команде третьей лиги в Кубке Англии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Сандерленд" проиграл команде третьей лиги в Кубке Англии
Клуб Английской премьер-лиги "Сандерленд" проиграл "Порт Вейлу" из третьего по значимости футбольного дивизиона в матче 1/8 финала Кубка Англии. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Сандерленд" проиграл команде третьей лиги в Кубке Англии

"Сандерленд" проиграл худшей команде третьей лиги в Кубке Англии по футболу

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Freepik.com
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Клуб Английской премьер-лиги "Сандерленд" проиграл "Порт Вейлу" из третьего по значимости футбольного дивизиона в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Встреча прошла в Сток-он-Тренте и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 28-й минуте забил Бен Уэйн.
Соперник "Порт Вейла" по четвертьфинальной стадии определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 9 марта.
"Саутгемптон" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Порт Вейл" идет на последней, 24-й позиции в таблице английской Лиги 1.
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Пари НН - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа
Вчера, 14:01
 
Футбол
 
