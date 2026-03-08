https://ria.ru/20260308/vejl-2079418756.html
"Сандерленд" проиграл команде третьей лиги в Кубке Англии
Клуб Английской премьер-лиги "Сандерленд" проиграл "Порт Вейлу" из третьего по значимости футбольного дивизиона в матче 1/8 финала Кубка Англии. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
