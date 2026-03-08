https://ria.ru/20260308/ufc--2079321578.html
UFC объявил все бои турнира в Белом доме
UFC объявил все бои турнира в Белом доме - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
UFC объявил все бои турнира в Белом доме
Непобежденный испанец грузинского происхождения, владеющий поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия проведет первую защиту... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T06:36:00+03:00
2026-03-08T06:36:00+03:00
2026-03-08T06:38:00+03:00
единоборства
спорт
дональд трамп
илия топурия
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
джастин гэтжи
сирил ган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043386528_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_e67ef8e77aa2f2c719fd44f0a3b3cbdc.jpg
https://ria.ru/20260307/ufc-2075630015.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043386528_0:0:1702:1276_1920x0_80_0_0_8f2f9376c82d59e91cee711f948eccb2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дональд трамп, илия топурия, ufc, смешанные боевые искусства (мма), джастин гэтжи, сирил ган, алекс перейра (боец)
Единоборства, Спорт, Дональд Трамп, Илия Топурия, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Джастин Гэтжи, Сирил Ган, Алекс Перейра (боец)
UFC объявил все бои турнира в Белом доме
Чемпионский бой Топурия – Гэтжи возглавит турнир UFC в Белом доме