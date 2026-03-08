Рейтинг@Mail.ru
UFC объявил все бои турнира в Белом доме - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
06:36 08.03.2026 (обновлено: 06:38 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/ufc--2079321578.html
UFC объявил все бои турнира в Белом доме
UFC объявил все бои турнира в Белом доме - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
UFC объявил все бои турнира в Белом доме
Непобежденный испанец грузинского происхождения, владеющий поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия проведет первую защиту... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T06:36:00+03:00
2026-03-08T06:38:00+03:00
единоборства
спорт
дональд трамп
илия топурия
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
джастин гэтжи
сирил ган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043386528_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_e67ef8e77aa2f2c719fd44f0a3b3cbdc.jpg
https://ria.ru/20260307/ufc-2075630015.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043386528_0:0:1702:1276_1920x0_80_0_0_8f2f9376c82d59e91cee711f948eccb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дональд трамп, илия топурия, ufc, смешанные боевые искусства (мма), джастин гэтжи, сирил ган, алекс перейра (боец)
Единоборства, Спорт, Дональд Трамп, Илия Топурия, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Джастин Гэтжи, Сирил Ган, Алекс Перейра (боец)
UFC объявил все бои турнира в Белом доме

Чемпионский бой Топурия – Гэтжи возглавит турнир UFC в Белом доме

© Соцсети главы UFC УайтаГрафика, посвященная турниру UFC в Белом доме
Графика, посвященная турниру UFC в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Соцсети главы UFC Уайта
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Непобежденный испанец грузинского происхождения, владеющий поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи на турнире промоушена в Белом доме, сообщается на официальной странице лиги в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 14 июня боя за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.
В соглавном событии вечера экс-чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра подерется за временный титул в тяжелом дивизионе с французом Сирилом Ганом.

Другие бои июньского турнира в Вашингтоне:

  • Шон О`Мэлли - Айманн Захаби;
  • Маурисиу Руффи – Майкл Чендлер;
  • Бо Никал – Кайл Докас;
  • Диего Лопес – Стив Гарсия.
Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
И это "самые опасные ублюдки"? Побитые легенды дерутся за странный пояс UFC
7 марта, 07:45
 
ЕдиноборстваСпортДональд ТрампИлия ТопурияUFCСмешанные боевые искусства (ММА)Джастин ГэтжиСирил ГанАлекс Перейра (боец)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала