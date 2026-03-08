https://ria.ru/20260308/rodina-2079415790.html
"Родина" обыграла "Торпедо" в матче футбольной Первой лиги
"Родина" обыграла "Торпедо" в гостевом московском дерби в рамках 23-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
