"Родина" обыграла "Торпедо" в матче футбольной Первой лиги
18:03 08.03.2026
"Родина" обыграла "Торпедо" в матче футбольной Первой лиги
"Родина" обыграла "Торпедо" в матче футбольной Первой лиги
"Родина" обыграла "Торпедо" в гостевом московском дерби в рамках 23-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
спорт
первая лига
артем мещанинов
артем максименко
торпедо (москва)
ска-хабаровск
родина (москва)
спорт, первая лига, артем мещанинов, артем максименко, торпедо (москва), ска-хабаровск, родина (москва)
Футбол, Спорт, Первая лига, Артем Мещанинов, Артем Максименко, Торпедо (Москва), СКА-Хабаровск, Родина (Москва)
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Родина" обыграла "Торпедо" в гостевом московском дерби в рамках 23-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Родины". Мячи забили Артем Мещанинов (16-я минута) и Артем Максименко (45).
"Родина" (42 очка) вышла на второе место в турнирной таблице. "Торпедо" (24) располагается на 14-й строчке.
В 24-м туре "Родина" на выезде сыграет против "СКА-Хабаровска" 14 марта, "Торпедо" примет нижнекамский "Нефтехимик" 16 марта.
Матч между "Нефтехимиком" и "Факелом" перенесли из-за мороза
