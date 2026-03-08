Скотт Риттер — о ловушке в Иране для США и роли России

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пока мир следит за ударами по Ирану, военный аналитик Скотт Риттер предупреждает: то, что выглядит как очередная ближневосточная операция, может стать ловушкой для самих США.

Какую роль в этой партии сыграет Россия и почему именно Москва может спасти всех от большой катастрофы?

Экзистенциальный конфликт

Военный аналитик и бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер считает, что нынешняя эскалация вокруг Ирана выходит далеко за рамки привычных для региона "ограниченных" столкновений.

По его оценке, предыдущие кризисы между Тель-Авивом, Вашингтоном и Тегераном рассматривались как управляемые военные операции, которые в конечном итоге можно было остановить дипломатическим давлением.

Сейчас ситуация развивается по иной логике.

"Этот раунд боевых действий подается сторонами как экзистенциальный конфликт, — отмечает он. — Когда на столе лежит вопрос смены режима, победитель может быть только один".

Именно поэтому, предупреждает аналитик, текущая война может стать событием, которое переформатирует всю ближневосточную геополитику.

США в стратегической ловушке

По мнению Риттера, ключевая проблема нынешней конфронтации заключается в том, что Вашингтон и его союзники могли недооценить масштаб последствий.

© AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции © AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции

Аналитик считает , что расчет на быструю военную кампанию — крайне рискованная стратегия. При этом Иран, по его словам, после предыдущего конфликта сделал выводы и начал готовиться к новому раунду эскалации значительно более масштабно. Тегеран стремится повысить цену любого сценария, связанного с попыткой смены власти в стране.

Речь идет не только о возможных ударах по Израилю. В случае дальнейшей эскалации, предупреждает аналитик, под угрозой могут оказаться американские военные базы по всему региону, а также инфраструктура государств, поддерживающих операции США.

Именно в этом, считает Риттер, и кроется главная опасность для Вашингтона: конфликт, который изначально планировался как ограниченная операция, может превратиться в долгую и крайне дорогостоящую региональную войну.

Ядерный зонтик спущен

Пока Вашингтон увязает в ближневосточной ловушке, глобальная система стратегической стабильности фактически демонтирована. Пятого февраля 2026-го истек срок действия Договора СНВ-3 — последнего соглашения между США и Россией, ограничивающего стратегические ядерные арсеналы.

Исчезновение договорных рамок совпало с периодом максимальной эскалации. "Мир входит на неизведанную территорию, где расчеты безопасности больше не связаны договорными конвенциями", — отмечает он.

Позиция Москвы и Вашингтона

Реакция сторон показала фундаментальное различие в подходах. Дмитрий Медведев, участвовавший в переговорах по СНВ-3, констатировал : "Впервые с 1972 года у России и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы".

Вашингтон выбрал курс на размораживание гонки вооружений. Дональд Трамп назвал договор "плохо согласованной сделкой", намекнув на возможность заключения нового соглашения лишь в отдаленной перспективе.

Последствия для региона

Аналитик подчеркивает: отказ США от обязательств подрывает договор о нераспространении. "Если государства с ядерным оружием отказываются от разоружения, требования к другим странам выглядят лицемерными", — заявляет он.

На фоне давления на Тегеран это создает дополнительный риск. В такой среде любая ошибка расчета может привести к непредсказуемой эскалации, к которой Вашингтон не готов.

© AP Photo / Vahid Salemi Дым на месте взрыва в Тегеране © AP Photo / Vahid Salemi Дым на месте взрыва в Тегеране

Знаковая роль России

Пока Вашингтон наращивает военное присутствие, решающую роль в остановке конфликта может сыграть Москва. Скотт Риттер уверен: именно Россия приложит максимум усилий, чтобы через дипломатию прекратить эскалацию — даже если для этого придется вытаскивать из передряги ближневосточных союзников США.

В Кремле уже заявили: операция Соединенных Штатов и Израиля не имеет ничего общего с нераспространением ядерного оружия. Москва призвала все стороны сесть за стол переговоров. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул : Россия готова помочь с урегулированием, в том числе через Совет Безопасности ООН.

Риттер напоминает: осенью 2025-го Иран уже стоял на грани большой войны, но полноценного удара не случилось. Тогда, считает аналитик, решающую роль сыграла именно Москва.