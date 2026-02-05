Рейтинг@Mail.ru
СНВ-3: суть договора, условия, когда истек, позиции России и США
08:00 05.02.2026 (обновлено: 11:32 05.02.2026)
Конец эпохи ядерных ограничений. Что будет после завершения Договора СНВ-3
СНВ-3: суть договора, условия, когда истек, позиции России и США
Конец эпохи ядерных ограничений. Что будет после завершения Договора СНВ-3
Сегодня истекает срок действия последнего соглашения между Россией и США, тормозящего "ядерную гонку", — СНВ-3. Москва неоднократно изъявляла готовность... РИА Новости, 05.02.2026
безопасность
в мире
москва
сша
россия
дональд трамп
барак обама
джордж буш (младший)
2026
Андрей Коц
Андрей Коц
безопасность, в мире, москва, сша, россия, дональд трамп, барак обама, джордж буш (младший), госдума рф, договор снв-3
Конец эпохи ядерных ограничений. Что будет после завершения Договора СНВ-3

Конец эпохи ядерных ограничений. Что будет после завершения Договора СНВ-3

© Фото : Rebecca Rebarich, U.S. NavyЗакрытые ракетные шахты на подводной лодке USS Wyoming класса "Огайо"
Закрытые ракетные шахты на подводной лодке USS Wyoming класса Огайо - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Rebecca Rebarich, U.S. Navy
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня истекает срок действия последнего соглашения между Россией и США, тормозящего "ядерную гонку", — СНВ-3. Москва неоднократно изъявляла готовность обсудить продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, Вашингтон же пока молчит. О том, чего ждать дальше, — в материале РИА Новости.

Что за договор

В последний раз действие ограничения на "ядерку" стороны продлили в январе 2021-го. До завершения срока соглашения, вступившего в силу 5 февраля 2011-го, тогда оставалось менее месяца.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс
Подвижный грунтовый ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс
А началось все еще с Договора СНВ-1, который подписали в Москве 30-31 июля 1991-го президенты Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев. Сверхдержавы обязывались в течение семи лет сократить ядерные арсеналы так, чтобы у каждой стороны осталось не более 6000 единиц.
Но в реальности, согласно довольно сложным "правилам зачета" боезарядов на тяжелых бомбардировщиках, США могли иметь около 8500 боеголовок, а СССР — 6500. Договором запрещались производство, испытание и развертывание баллистических ракет воздушного запуска, донных пусковых установок, а также орбитальных ракет.
Соглашение действовало до 5 декабря 2009-го, а в силу вступало 5 декабря 1994 года. Однако еще 3 января 1993-го Буш модифицировал документ уже вместе с российским лидером Борисом Ельциным. Условия для Москвы были гораздо хуже: СНВ-2 предполагал запрет на баллистические ракеты с разделяющимися головными частями. То есть Россия лишалась значительной части своего ядерного потенциала — в частности, тяжелых ракет "Воевода". Поэтому Госдума так и не ратифицировала договор, и 2 декабря 2001-го Кремль окончательно отказался в нем участвовать.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПодъем крышки пусковой установки ракеты РС-20 ("Воевода"). Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
Подъем крышки пусковой установки ракеты РС-20 (Воевода). Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Подъем крышки пусковой установки ракеты РС-20 ("Воевода"). Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
В 2010-м, 8 апреля, президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали СНВ-3. Он предусматривал сокращение ядерных боезарядов в арсеналах каждой стороны до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет подводных лодок — до 700 единиц.
И если в первой половине десятых в продлении договора мало кто сомневался, то затем ситуация изменилась. Одним из основных условий дальнейшего существования СНВ-3 Вашингтон называл участие Пекина. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун парировал, что это возможно только в двух случаях: если Китай нарастит ядерные арсеналы до уровня США — или если Штаты сократят свои. Другие варианты для Пекина неприемлемы, так как не учитывают колоссальную разницу в стратегических потенциалах — 400-500 боеголовок против более чем шести тысяч.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Еще одно условие, выдвинутое Вашингтоном, тогда не устроило Москву. В июле 2020-го спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал "ужасными" проекты ракет "Буревестник" и подводных дронов "Посейдон" и призвал закрыть их, поскольку, по его мнению, они не подпадают под ограничения СНВ-3. Американцы и ранее настаивали на ограничении новейших российских вооружений, в том числе неядерных гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

Три фактора

Как считает политолог и эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков, со времен первого президентского срока Дональда Трампа многое в мире серьезно изменилось. Сегодня на судьбу договора влияют несколько новых факторов.
"Во-первых, наращивают собственный арсенал стратегических наступательных вооружений Британия и Франция, на которых формально не распространяется действие СНВ-3, в то время как угроза с их стороны возрастает, — говорит Арьков. — Во-вторых, Соединенные Штаты пересматривают формат своего участия в Североатлантическом альянсе, как и вообще целесообразность его сохранения на прежних условиях и в новых мировых реалиях. Наконец, в-третьих, у Трампа, как известно, личные счеты с Обамой, подписавшим СНВ-3. Но даже куда важнее для него представить демократов виновными в ослаблении обороноспособности США и в целом их мирового могущества перед очень важными для республиканцев выборами в конгресс".
Эксперт уверен, что в ближайшем будущем стоит ждать от Трампа предложения "заключить сделку". Естественно, на условиях, выгодных в первую очередь самим США. Возможно, там будут уже озвученные требования: включить в соглашение Китай и ограничить постановку на боевое дежурство новых российских ракет.

Производственный потенциал

Впрочем, первой о продлении договора заговорила Москва. Вашингтону неоднократно предлагали обсудить этот вопрос.
© Фото : U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke LaymanЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke Layman
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
"Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени для того, чтобы все это осмыслить, — пояснил замглавы МИД России Сергей Рябков. — Отсутствие ответа — это тоже ответ. Будем исходить из того, что по факту имеем. Будем выстраивать свою линию — и политическую, и в сфере материальной, скажем так, строго ориентируясь на необходимость гарантированно обеспечивать нашу собственную безопасность, не более того, но и не менее того. Это новый момент, новая реальность, мы к ней готовы, мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим".
Вопрос о том, что будет дальше, — дискуссионный. На вооружении стратегических сил США по-прежнему стоят МБР Minuteman III, принятые еще в 1970-х, и баллистические ракеты подводных лодок Trident II, эксплуатируемые с начала девяностых. И неизвестно, смогут ли американцы быстро возобновить их производство. Разработку нового оружия постоянно откладывают.
В то же время Россия за прошедшие десятилетия серьезно модернизировала ракетно-ядерный потенциал, а значит, сохранила промышленные возможности по его расширению. Основные наземные компоненты сил ядерного сдерживания сегодня — МБР "Тополь-М" и более совершенные "Ярс". На смену тяжелому "Воеводе" пришел "Сармат", вставший на боевое дежурство в 2023-м. Кроме того, на вооружение приняты ракеты с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". Морская компонента ядерных сил перевооружилась на "Булаву". Есть наработки и в области новых ракет для воздушных ракетоносцев.
Нельзя забывать и о баллистических ракетах средней дальности "Орешник", которые здорово напугали Запад и даже вынудили президента Франции Макрона заявить о необходимости разработки аналога.
"Западные военные и политики были ошеломлены ударом ракетного комплекса "Орешник" по военному объекту на западе Украины, — отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. — Зарубежные специалисты признали, что не располагают техническими средствами для противодействия этому оружию".

Не провоцировать гонку

В общем и целом Россия наработала серьезную базу по производству и модернизации средств ядерного сдерживания. Однако это не значит, что начнется новая "гонка вооружений". Москва настроена мирно, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Еще в сентябре 2025-го он заявил: "Россия готова после 5 февраля 2026-го продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений".
Такое решение глава государства объяснил не только стремлением не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, но и желанием обеспечить "приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности".
 
БезопасностьВ миреМоскваСШАРоссияДональд ТрампБарак ОбамаДжордж Буш (младший)Госдума РФДоговор СНВ-3
 
 
