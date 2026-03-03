Рейтинг@Mail.ru
Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 03.03.2026 (обновлено: 12:48 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/iran-2078160432.html
Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров
Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2026
Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров
Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:45:00+03:00
2026-03-03T12:48:00+03:00
иран
сергей лавров
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061062036_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_f73a9e5d8337431dc26796551f83e366.jpg
https://ria.ru/20260303/lavrov-2078155550.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сергей лавров, россия, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Сергей Лавров, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров

Лавров: урегулировать кризис вокруг Ирана можно только дипломатическими методами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я убежден, что механизмы могут быть только политико-дипломатическими", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран
Вчера, 12:33
 
ИранСергей ЛавровРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала