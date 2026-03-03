https://ria.ru/20260303/iran-2078160432.html
Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров
Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
иран
сергей лавров
россия
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
2026
