"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жестких слов Путина

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о возможности прекратить поставки газа в ЕС "прямо сейчас" огорошило европейских лидеров, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, (главу ЕК — Прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму", — отметил он.
Политик подчеркнул, что "истерическая антироссийская политика" сильно вредит интересам Франции.
В среду Путин напомнил, что Евросоюз через месяц планирует ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент отметил, что Москва может прекратить поставки прямо сейчас и уйти на другие рынки.
Президент добавил, что ситуация на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.