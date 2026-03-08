Рейтинг@Mail.ru
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жестких слов Путина
18:48 08.03.2026
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жестких слов Путина
Заявление президента России Владимира Путина о возможности прекратить поставки газа в ЕС "прямо сейчас" огорошило европейских лидеров, написал лидер французской
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жестких слов Путина

Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о возможности прекратить поставки газа в ЕС "прямо сейчас" огорошило европейских лидеров, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, (главу ЕК — Прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму", — отметил он.
"Битва уже началась". Шаг Европы против России напугал Запад
Вчера, 18:17
Политик подчеркнул, что "истерическая антироссийская политика" сильно вредит интересам Франции.
В среду Путин напомнил, что Евросоюз через месяц планирует ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент отметил, что Москва может прекратить поставки прямо сейчас и уйти на другие рынки.
В воскресенье Путин заявил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его словам, европейские страны пожинают то, что сами посеяли. Они не могут не замечать энергетический шантаж со стороны Украины, но затыкают друг другу рот.
Президент добавил, что ситуация на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.
"В мусорном ведре". На Западе жестко указали Украине на ее место
Вчера, 15:25
 
