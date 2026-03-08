Рейтинг@Mail.ru
Прибывшие на Паралимпиаду туристы рассказали, как проводят время - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
14:05 08.03.2026
Прибывшие на Паралимпиаду туристы рассказали, как проводят время
Прибывшие на Паралимпиаду туристы рассказали, как проводят время
Туристы, приехавшие в итальянскую Кортина-д'Ампеццо на зимнюю Паралимпиаду, рассказали РИА Новости, что совмещают посещение соревнований с активным отдыхом и...
кортина-д'ампеццо
милан
колорадо
паралимпийские игры
кортина-д'ампеццо
милан
колорадо
Прибывшие на Паралимпиаду туристы рассказали, как проводят время

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (ИТАЛИЯ), 8 мар - РИА Новости. Туристы, приехавшие в итальянскую Кортина-д'Ампеццо на зимнюю Паралимпиаду, рассказали РИА Новости, что совмещают посещение соревнований с активным отдыхом и поездками в крупные итальянские города.
Семейная пара из Колорадо прибыла в Италию через Венецию, откуда добралась в горы до Кортины. По их словам, они сходили на соревнования по керлингу и горным лыжам, а в воскресенье собрались кататься сами. За завтраком в отеле они планировали поездку на соседний горнолыжный курорт.
"У нас немного дней – надо вернуться в Кортину и сдать лыжи в прокат, потом поехать в Милан. Там мы погуляем, сходим на паралимпийский хоккей и вылетим домой", - рассказали Билл и Кейти.
Мексиканец Марио прибыл на Паралимпиаду ради горнолыжника Арли Веласкеса. В разговоре с РИА Новости он пожаловался на тяжелую логистику и отсутствие у Кортины своей железнодорожной станции. Через несколько дней после соревнований он планирует добраться до Вероны.
На улицах Кортины проведение Паралимпиады ощущается только в пешеходном центре, где находится экран для просмотра соревнования и чаша с олимпийским огнем. В остальной части города продолжается жизнь престижного горнолыжного курорта: от отелей отходят микроавтобусы с лыжниками, работают пункты проката спортивного инвентаря, а по вечерам открываются уличные заведения в формате apre-ski - это культура развлечений и отдыха на горнолыжных курортах, которая начинается после закрытия склонов после обеда.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.
