Прибывшие на Паралимпиаду туристы рассказали, как проводят время

На улицах Кортины проведение Паралимпиады ощущается только в пешеходном центре, где находится экран для просмотра соревнования и чаша с олимпийским огнем. В остальной части города продолжается жизнь престижного горнолыжного курорта: от отелей отходят микроавтобусы с лыжниками, работают пункты проката спортивного инвентаря, а по вечерам открываются уличные заведения в формате apre-ski - это культура развлечений и отдыха на горнолыжных курортах, которая начинается после закрытия склонов после обеда.